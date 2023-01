Taylor Swift: il suo gatto ha una fortuna di 97 milioni di dollari

Stando quanto dichiarato dal sito All About Cats e riportato da Billboard, Olivia Benson, il gatto domestico della cantante statunitense Taylor Swift, sarebbe il terzo animale più ricco al mondo.

Il patrimonio del gatto di Taylor Swift

Il patrimonio ammonta a novantasette milioni di dollari, questa è la somma accumulata da Olivia Benson. Come confermato e riportato, All About Cats ha preso sotto analisi le statistiche social e le attività lavorative degli animali, nel caso di Olivia spot e videoclip musicali di Taylor Swift. Il magazine ha dichiarato: «Olivia ha trovato il successo fuori dal mondo degli influencer di Instagram». All About Cats ha indicato i videoclip il mezzo principale che avrebbero permesso al felino di diventare così ricco: «Numerosi video musicali, ha realizzato la sua linea di merchandise e ha fatto alcuni cameo in spot ad alto budget».

Inoltre, il sito ha riportato il patrimonio della padrona del felino cioè la cantante statunitense, Taylor Swift, sarebbe circa quattro volte quella del gatto, si attesterebbe sui 400.000.000 di dollari. Infatti Taylor Swift è tra le artiste più influenti e popolari al mondo sul genere pop, ogni disco che pubblica si trasforma in automatico un grande successo. Ad esempio, il suo ultimo album Midnights ha raggiunto la prima posizione della US Billboard 200, con ottimi risultati anche per il suo ultimo singolo, Anti-Hero.

Gli altri animali più ricchi del mondo

Nonostante le cifre del patrimonio del gatto di Taylor Swift, quest’ultimo non è l’animale più ricco al mondo, ma si piazza solo al terzo posto in questa speciale classifica. All About Cats fa sapere anche gli altri animali più ricchi, il primato l’ha conquistato il cane Gunther, dell’azienda The Gunther Corporation, con un patrimonio di mezzo miliardo di dollari.

Subito dopo, in seconda posizione, il gatto Nala che ha un patrimonio di 100.000.000 di dollari. Il gatto Nala si può definire anche un «influencer» visto che ha circa 4.400.000 follower su Instagram.