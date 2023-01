Taylor Swift artista più popolare negli Stati Uniti per la 60esima settimana

Taylor Swift è l’artista più popolare negli Stati Uniti da circa 15 mesi. A dirlo è la classifica Billboard Artist 100, che evidenzia la popolarità di un cantante in base a vendite di album o singoli brani, airplay radiofonico e streaming. Questa classifica vede la Swift al secondo posto per l’album Midnights, al primo posto per il singolo Anti-Hero e comunque presente con altri 9 album nella Billboard 200. Gli altri album sono: Lover, Folklore, Red, 1989, Evermore, Reputation, Fearless e Speak Now.

Taylor Swift è l’artista più popolare negli Stati Uniti

Lo scorso novembre Ticketmaster aveva cancellato un tour di Taylor proprio perché il sistema sarebbe andato in tilt. «Mi manca scrivere canzoni di cui sei orgogliosa e a cui i fan rispondono bene. E il modo più efficace per rendersi conto della loro reazione è guardarli in faccia. Mi manca davvero quella connessione» aveva spiegato in un’intervista il 21 ottobre 2022, in occasione dell’uscita del nuovo album.

Nel 2012, Taylor fu intervistata da Ellen DeGeneres. All’epoca aveva solo 23 anni. La conduttrice avrebbe dato in quell’occasione alla cantante un campanello e le avrebbe mostrato delle foto dove si sarebbe vista lei con diversi personaggi famosi. «Non so se lo farò. Questa è l’unica cosa che ho. È l’unico briciolo di dignità che mi è rimasto» avrebbe detto allora Taylor. Poi, la cantante sarebbe finita in lacrime. «Questa cosa mi mette veramente a disagio, ogni volta che vengo qua inizio a dubitare di quanto valgo come essere umano» avrebbe detto. In quel caso Emily Ratajkowski avrebbe commentato il video, dichiarando: «Che schifo, lei la stava letteralmente pregando di smetterla».

È da 15 mesi al primo posto della Billboard Artist 100

Taylor resta in cima alle classifiche ed è molto seguita anche dai suoi followers sui diversi social. Un mese fa ha incontrato anche Martin McDonagh per il film The Banshees of Inisherin.

«Ho avuto l’onore di parlare con Martin McDonagh del suo brillante film Le banshees of Inisherin. Questo è uno che DEVI andare a vedere nei cinema, così pieno di cuore e arguzia, oscurità e umorismo. Scopri gli orari dello spettacolo e vai a sostenere questo incredibile film» si legge nella didascalia.