Taylor Swift fa impazzire i fan con All Too Well: ecco lo short movie

Un 5 novembre da forti emozioni per i fan di Taylor Swift, che hanno iniziato il countdown di una settimana in vista del prossimo venerdì 12. La cantautrice statunitense, che tra poco più di un mese compirà 32 anni, ha infatti annunciato l’uscita di uno short movie, che arriverà tra 7 giorni e riguarderà il singolo All too well, quinta traccia del quarto album dell’artista. Più un cortometraggio che un videoclip, quindi, quello di Taylor Swift, annunciato con un breve video di 30 secondi.

L’annuncio di Taylor Swift: cosa sappiamo dello short movie

Lo short movie durerà circa 10 minuti ed è stato scritto e diretto dalla stessa cantautrice. Uscirà il 12 novembre, contemporaneamente a Red (Taylor’s Version), album che conterrà 30 canzoni, di cui 8 inedite. Una sarà proprio la versione lunga 10 minuti di All too well, di cui l’artista aveva spesso parlato ma mai pubblicato. Nessun indizio sul contenuto stesso del video, se non due nomi: Sadie Sink e Dylan O’Brien. La prima è un’attrice americana di 19 anni resa celebre soprattutto dal ruolo di Max in Stranger Things mentre il secondo è riconosciuto a livello planetario per i personaggi interpretati nella serie Teen Wolf e nella saga The Maze Runner. Oltre ai due nomi, al proprio, e a un paesaggio prevalentemente autunnale, nient’altro.

L’annuncio di Taylor Swift: la reazione dei fan

La reazione dei fan è stata immediata. Twitter è stato invaso da centinaia di migliaia di cinguettii di gioia per la rivelazione di Taylor Swift, sicuramente tra le cantautrici più amate degli ultimi anni. Ma non solo. In tanti hanno ironizzato sull’eventuale e possibile sgomento dell’attore Jake Gyllenhaal, l’ex di Taylor e al centro del racconto dello stesso brano. La canzone, infatti, parla della dolorosa fine di una storia d’amore, proprio quella con il quarantenne americano. Non resta che aspettare altri sette giorni per saperne di più.