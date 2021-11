Il giorno di Taylor Swift: fan impazziti per Red (Taylor’s Version)

Una settimana fa Taylor Swift ha sconvolto i fan con l’annuncio dell’uscita dello short movie di dieci minuti sulla long version di All too well. Oggi, sette giorni dopo, è il gran giorno della pubblicazione ufficiale di Red (Taylor’s Version). I fan sui social network, soprattutto su Twitter, sono già impazziti. L’album è composto da 30 canzoni, di cui 8 inedite e tra queste c’è proprio la versione lunga ben 10 minuti di uno dei suoi successi maggiori, All too well. La canzone parla della dolorosa fine di una storia d’amore, quella tra la cantante e l’attore Jake Gyllenhaal. I fan non aspettano altro che sentirla nella sua versione originale. Intanto su Youtube è spuntato il lungo countdown verso la première dello short movie, che sarà diffuso questa notte, all’1:00 ora italiana.

Red (Taylor’s Version): le reazioni dei fan su Twitter

«Non credo esista modo migliore per svegliarsi», «Ti amo, Taylor», «In religioso silenzio mentre ascolto all too well perché è così che si fa con una preghiera». I tweet dei fan di Taylor Swift si inseguono e continuano a spuntarne di nuovi man mano che la mattinata prosegue. Ma ciò che aspettano davvero i sostenitori dell’artista statunitense è il cortometraggio. Oltre 44 milioni di iscritti sul canale ufficiale di Taylor non fanno altro che attendere l’1:00 di notte. La cantante, una delle più famose e amate al mondo, non ha voluto rivelare nulla sul contenuto del mini film. Ci si basa ancora su quel breve trailer dello scorso 5 novembre, in cui si è visto soltanto un paesaggio autunnale. A questo sono stati abbinati i nomi. Due, oltre a quello della stessa Taylor: Sadie Sink e Dylan O’Brien. La prima è un’attrice americana di 19 anni resa celebre soprattutto dal ruolo di Max in Stranger Things mentre il secondo è riconosciuto a livello planetario per i personaggi interpretati nella serie Teen Wolf e nella saga The Maze Runner. Di qualche ora fa l’ultimo tweet della stessa Taylor sull’argomento.