Taxi volanti a Milano, i primi vertiporti: da Malpensa al centro a 70 euro

Inizieranno nel 2024 i lavori per i vertiporti dei taxi volanti a Milano. Sono previsti in totale quattro vertiporti, due a Milano, in zona Citylife e Porta Romana, e due agli aeroporti di Malpensa e Linate.

La costruzione dei vertiporti per i taxi volanti a Milano

I lavori per la costruzione dei vertiporti per i taxi volanti a Milano inizieranno nel 2024. Verosimilmente, questi luoghi dovranno essere operativi con i primi voli nel 2026, in concomitanza con l’inizio delle Olimpiadi invernali che si terranno a nel capoluogo lombardo e a Cortina. A questo proposito, Sea, la società che gestisce i due aeroporti di Milano, si sta muovendo per anticipare i tempi e portare tra soli 3 anni uno shuttle volante da Milano Malpensa al centro cittadino.

Il costo di questo taxi volante per arrivare in centro a Milano? Inizialmente sarà molto caro, sui 120 euro a passeggero, ma poi il prezzo potrebbe abbassarsi a 70/80 euro a persona. Il numero uno di Sea, Armando Brunini, ha confermato anche la creazione di una nuova società, che opererà sotto il controllo di Sea ma si occuperà della costruzione dei vertiporti e dei test per i taxi volanti a Milano.

Le caratteristiche del nuovo progetto

Il nuovo progetto prevede un importante vertiporto a Milano Malpensa, che sarà chiamato mini-hub. Ci saranno anche altri vertiporti dislocati in varie parti della città, ma Brunini ha affermato che si tratterà di vertiporti «piuttosto piccoli, di 3-4 mila metri quadrati, come degli eliporti ma con un piccolo terminal per il check-in, la sicurezza, eccetera».

Inoltre, Brunini ha anche chiarito i dubbi in merito al costo dei primi taxi volanti a Milano: «I prezzi li stabilità l’operatore del servizio». «Ma secondo le analisi fatte il costo iniziale per 2 passeggeri che viaggiano da Malpensa alla città di Milano sarà all’inizio di 120 euro a persona, grosso modo quello che si paga con un Ncc».