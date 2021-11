Taxi esploso a Liverpool, è terrorismo: cosa sappiamo

Ieri mattina a Liverpool un taxi è esploso davanti a un ospedale con una persona a bordo. Si tratta dell’unica vittima di quello che secondo la polizia inglese è un atto di terrorismo. Il sindaco della città ha definito «eroe nazionale» il tassista che, con una mossa rapida e intelligente, ha evitato altri morti. Le cose da sapere su questa vicenda.

Taxi esploso, dove è successo

Il taxi è esploso poco prima delle 11 di del 14 novembre. Il fatto è avvenuto in una zona di sosta vicino all’ingresso dell’ospedale Women’s Hospital di Liverpool, poco distante dal centro della città inglese.

Taxi esploso, l’eroe ferito

Quando il tassista David Perry si è accorto di qualche strana manovra da parte del suo passeggero, ha fermato il veicolo e, una volta sceso dall’auto, ha bloccato le portiere chiudendo all’interno il terrorista, giusto un attimo prima dell’esplosione. Perry, che ha riportato delle ferite, è stato dichiarato un eroe nazionale dal sindaco di Liverpool Joanne Anderson.

Taxi esploso, l’attentatore

Come reso noto dalla polizia, il passeggero del taxi ha fabbricato un «congegno esplosivo improvvisato» che ha causato la detonazione. È questa persona, dall’identità ancora ignota, l’unica vittima dell’esplosione. Il movente, ha specificato il capo della polizia antiterrorismo Russ Jackson, «è ancora da capire».



Taxi esploso, quattro uomini arrestati

Fin da subito gli inquirenti hanno ritenuto improbabile che l’esplosione fosse stata causata da un guasto al veicolo. Per l’episodio sono stati arrestati quattro uomini tra 20 e 29 anni di età, tre ieri e il più giovane oggi. Nella serata del 14 novembre, gli agenti hanno perquisito, nell’ambito di un’operazione condotta da reparti speciali, un’abitazione di Liverpool in cui potrebbe essere stato preparato e conservato l’esplosivo.

Taxi esploso, il legame con il Poppy Day

Il capo dell’antiterrorismo nel Nord-Ovest dell’Inghilterra non ha escluso che l’obiettivo del fallito attentato potesse essere una delle commemorazioni del Remembrance Day (o Poppy Day), ricorrenza nella quale il Regno Unito e i Paesi del Commonwealth ricordano i caduti di guerra: in effetti, al momento dell’esplosione ce n’era una in corso a poca distanza dal Women’s Hospital.