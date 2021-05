Carlos Tavares, lo si comincia a capire molto bene, è uno che non ha difficoltà a impugnare le forbici. A pochi mesi dalla piena operatività della fusione tra Fca e Psa, l’ad di Stellantis si sta dedicando a ridisegnare la prima linea manageriale. E ci sono teste che vengono innalzate, e altre che cadono. Come quella di Cristiano Fiorio, figlio di Cesare, nome illustre dell’automobilismo prima come pilota poi come manager, capo del marketing e della comunicazione, cui Tavares ha tolto nottetempo le deleghe. Fiorio avrebbe quindi bussato alla porta del suo amico Luca De Meo, una lunga carriera a Torino e attualmente presidente e direttore generale di Renault, confidando di trovare accoglienza. Non si sa cosa abbai deciso in proposito il suo amico De Meo.

Tavares lancia un messaggio a Olivier François

Per gli esegeti del gruppo automobilistico, l’intervento di Tavares su Fiorio è un messaggio e neanche tanto indiretto al suo mentore, ovvero Olivier François, già responsabile del marchio Fiat, che appena lo scorso gennaio era stato scelto come Global Chief Marketing Officer e che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe andare in pensione alla fine dell’anno. Le mosse di Tavares confermano che il manager portoghese, là dove possibile, preferisce scegliere dirigenti francesi che hanno lavorato con lui in Psa e godono della sua fiducia.