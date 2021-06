Alice nel Paese dei tatoo

Un cartone Disney è per sempre. O almeno, lo è sulla pelle. Sono sempre di più le persone che scelgono di tatuarsi i protagonisti dei cartoni. Tanto che un sito di Bingo ha deciso di investire tempo e denaro per stilare la classifica del personaggio preferito. Come scrive Stuart Heritage sul Guardian i ricercatori del sito si sono basati sul numero di hashtag di Instagram correlati a ciascun film Disney. Non si tratta proprio di un metodo scientifico, tant’è. Alla fine si è scoperto che con quasi 70 mila post pubblicati a vincere è Alice nel paese delle meraviglie, capolavoro del 1951 tratto dal romanzo di Lewis Carroll che il prossimo 26 luglio compirà 70 anni. La maggior parte dei tatuaggi riguarda il personaggio di Stregatto, ma non mancano quelli che immortalano la protagonista o il suo eccentrico amico Cappellaio Matto.

Al secondo posto invece si piazza Nightmare Before Christmas, film di Tim Burton del 1993. Il divario con Alice è ampio, tanto che i personaggi di Burton vantano “soltanto” 30 mila hashtag su Instagram. Seguono poi Il re leone, La bella e la bestia e Peter Pan.

Per ora il “censimento” prende in considerazione solo i personaggi animati, e non certo gli attori in carne e ossa protagonisti dei remake live che da una decina d’anni stanno conquistando il pubblico. Basta pensare ad Alice in Wonderland, firmato anche in questo caso da Tim Burton. Di recente, un altro personaggio cult del mondo animato, Crudelia De Mon, è tornata al cinema in Cruella, film con protagonista Emma Stone di cui è stato messo in cantiere un sequel.