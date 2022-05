Tatuaggi del battaglione azov: cosa rappresentano e cosa significano

L’esercito russo ha conquistato l’acciaieria Azovstal di Mariupol. Ciò ha portato alla resa oltre 2mila soldati ucraini, tra cui diversi militari appartenenti al battaglione Azov. Dopo la cattura dei militari, i canali filo-russi hanno diffuso diversi video in cui le truppe del Cremlino fanno spogliare i soldati ucraini per mostrare i tatuaggi che hanno sul loro corpo. I tatuaggi del battaglione Azov verrebbero utilizzati come riprova del fatto che, a detta di Mosca, la Russia stia portando avanti una “denazificazione” dell’Ucraina.

I tatuaggi del battaglione Azov

Nel filmato vengono a lungo ripesi i tatuaggi di svastiche, soli neri, aquile del Terzo Reich e croci rovesciate, a riprova del fatto, a detta di Mosca, che la Russia stia portando avanti una «denazificazione» dell’Ucraina. Alexander Alimov, su Twitter, ha pubblicato alcuni fotogrammi accompagnati dalla didascalia: “Gli Azov che si arrendono. Eccoli fittamente decorati con tatuaggi che dimostrano che non c’è nazismo in Ucraina. Anche stavolta Kiev li ha ingannati, suggerendo loro che qualcuno stesse pensando a loro. Nessuno ha bisogno dei nazisti, né lì né qui”. Nel video pubblicato da Mosca si vede anche un soldato a cui viene chiesto il perché di quei tatuaggi: “Errori di gioventù“, ha risposto il soldato del battaglione Azov.

In realtà la pratica di andare a caccia di tatuaggi raffiguranti simboli nazisti non è nuova per i soldati russi. Sin dai primi giorni di guerra i controlli dell’esercito sovietico sui civili prevedevano, soprattutto nella città di Mariupol, di far spogliare le persone, proprio per esaminare se avessero tatuaggi filonazisti riconducibili al Battaglione Azov.

Oggi invece, come riporta il Financial Times, da quello che sembrava uno scantinato nella città portuale assediata di Mariupol, un vice comandante del reggimento Azov ha voluto mettere in chiaro una cosa. “Dovete capire cos’è Azov. Questi sono gli uomini che, per la maggior parte, hanno preso le armi perché siamo stati attaccati dai russi“, ha detto identificandosi solo con il suo nome di battaglia “Kalyna”, in un post sul canale Telegram del Reggimento Azov. “Vi chiedo di non confondere i concetti di patriottismo e nazismo”.

I simboli più diffusi e tatuati

Il simbolo più diffuso è quello del Battaglione, avvolto dai colori gialli e blu della bandiera ucraina. Si tratta del Wolfsangel, l’amo dei lupi, che fu il primo stemma del partito fondato da Adolf Hitler, poi entrato anche nell’iconografia delle Ss.

Altri soldati portano sulla pelle il sole nero, usato prima dalla Società Thule, una delle organizzazioni esoteriche che contribuirono al pensiero e all’ascesa del nazismo, e poi dalle Schutzstaffel, le già citate Ss.

Un altro elemento che ricorre frequentemente è il Totenkopf, la “testa di morto”. Si tratta di un cranio dalla cui nuca emergono delle tibie incrociate. A partire dal 1809, questo simbolo divenne parte importante dell’iconografia militare e politica tedesca. L’uso del Totenkopf ha raggiunto il culmine durante il Terzo Reich. Venne usato dalle Ss e, in particolare, dalle Ss-Totenkopfverbände. Fondate nel 1936, dopo l’annessione dell’Austria da parte della Germania, Hitler affidò loro la custodia dei campi di concentramento.