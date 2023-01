Tatjana Patitz morta a 56 anni: addio alla modella tedesca

È morta Tatjana Patitz a soli 56 anni. La supermodella è stata un simbolo della moda tra gli anni Ottanta e Novanta e per lungo tempo ha dominato le copertine dei più famosi magazine del mondo.

La morte di Tatjana Patitz

Tatjana Patitz è morta a 56 anni dopo aver combattutto a lungo contro il tumore al seno. Viveva in California e da molto tempo aveva smesso di sfilare andando in controtendenza rispetto a molte altre top model della sua età che ancora oggi continuano con la loro carriera. Lascia un figlio di diciotto anni, Jonah.

La Patitz era diventata un’icona della moda negli anni Novanta quando conquistò un vasto successo e riuscì ad essere identificata da tutti come una supermodella. Con le sue sfilate ha contribuito a rendere la moda un settore di primo piano nel panorama culturale globale. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con maison come Chanel e Versace, lavorando con stilisti come Karl Lagerfeld e Gianni Versace. Ha anche posato per il fotografo Peter Lindbergh ed è apparsa sulle copertine di magazine come Vogue. All’inizio degli anni 2000 laTatjana Patitz decise di ritirarsi dalle scene, apparendo solo sporadicamente in passerella.

Il ricordo di colleghe e stilisti

In tanti hanno voluto ricordare Tatjana Patitz nel giorno della sua scomparsa. Anna Wintour è riuscita a descrivere al meglio la modella, definendola «meno visibile delle altre, più misteriosa, più adulta, più irraggiungibile». Hanno pianto la morte della modella anche le colleghe Linda Evangelista e Christy Turlington che sul social Instagram hanno pubblicato lunghi post con dediche e aneddoti dedicati alla Patitz.

Sui social sono arrivati anche i messaggi di cordoglio e dolore da parte di alcuni stilisti come Donatella Versace e Marc Jacobs che hanno voluto ricordare Tatjana Patitz come uno dei simboli indimenticabili della moda degli anni Novanta.