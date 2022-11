La nostra apocalisse e le vie di salvezza in Tasmania di Paolo Giordano

«Sono curiosa: qual è il criterio con cui sceglie di cosa scrivere?». «Scrivo di ogni cosa che mi ha fatto piangere». Basterebbe questo semplice scambio per sintetizzare il senso di Tasmania, l’ultimo strabiliante romanzo di Paolo Giordano, appena arrivato sugli scaffali delle librerie.

Tra crisi personale e crisi globale

Il protagonista della storia si chiama P. G. ed è la sua la voce che ascoltiamo dall’inizio. La voce tormentata di un uomo sui 40 anni, seduto sull’orlo di un baratro, mentre tutto intorno a lui sprofonda in maniera radicale e vorticosa. P. G. è nato a Torino, è un fisico che fa lo scrittore, collabora con il Corriere della Sera, è alle prese con un matrimonio in crisi, con un libro che forse non scriverà mai e nel frattempo insegna, muovendosi compulsivamente tra la sua città, Trieste, Roma e Parigi. Sullo sfondo tutto esplode: il mondo cola a picco tra pandemie, minacce atomiche, decapitazioni, attacchi terroristici, sciagure climatiche sempre più frequenti e rapporti che si sgretolano come neve al sole.

La catastrofe emotiva e il miraggio della fuga

«Il futuro non è più quello di una volta», recitava una scritta apparsa sui muri di alcune città qualche anno fa. La situazione, se possibile, è addirittura peggiorata, perché in Tasmania l’unica soluzione percorribile pare essere quella della fuga. Ed è proprio l’isola australiana, scelta come titolo per rappresentare questa catastrofe emotiva, il luogo ideale per rifugiarsi, e difendersi, da questo presente letteralmente devastato. «Dove acquisterebbe un terreno, lei? Per salvarsi, intendo. Io non farei mai una cosa del genere. Ma se proprio dovesse. In caso di Apocalisse. Novelli ci ha riflettuto qualche secondo, poi ha detto: In Tasmania. È abbastanza a sud per sottrarsi alle temperature eccessive. Ha buone riserve di acqua dolce, si trova in uno stato democratico e non ospita predatori per l’uomo. Non è troppo piccola ma è comunque un’isola, quindi più facile da difendere. Perché ci sarà da difendersi, mi creda. Sì, ha aggiunto con maggiore convinzione, se fossi costretto a salvarmi, sceglierei la Tasmania», dice, a un certo a P.G. Novelli, il fisico-star intorno a cui ruota buona parte della trama.

L’affannosa ricerca della salvezza

Evocata in questo senso, la Tasmania diventa così la chiave di lettura privilegiata del libro e della ricerca di salvezza che il narratore conduce affrontando un percorso catartico particolarmente tortuoso attraverso il quale, mettendosi completamente a nudo, porta con sé il lettore costringendolo a scendere nella profondità più recondita dei suoi abissi. P.G. vorrebbe dei figli ma non è stato in grado di averli se non attraverso la paternità acquisita grazie al figlio della compagna. P.G. ha una relazione con una donna più adulta, infrangendo uno dei tabù sociali maggiormente presenti nella nostra società: «Non amerai una donna più grande di te». P. G. cura le sue ansie attraverso passeggiate senza fine, cerca la facile seduzione di un tradimento, si rifugia in serate dove l’ubriachezza è costante o in una masturbazione perenne in deserte stanze d’albergo, pratica che si rivela essere semplicemente uno sterile esercizio fisico fine a se stesso. «Dopo il check-in facevo le stesse cose nella stessa sequenza: masturbarmi, indugiare nella doccia sotto il getto d’acqua rovente, aprire il frigobar, ordinare un toast in stanza, telefonare a Lorenza prima di essere troppo ubriaco per sostenere la conversazione, bere ancora, masturbarmi ancora, se ne avevo le forze».

Alla fine l’unica isola dove rifugiarsi è il sentimento

Giordano sembra essere così molto lontano dalla giovane promessa che sbancò il botteghino con il suo libro d’esordio La solitudine dei numeri primi. Cede qui al fascino dell’autofiction, come Emmanuel Carrère in Yoga, per raccontare se stesso e il mondo che lo circonda. Un libro illuminante che fornisce uno sguardo spietatamente lucido dei tempi che stiamo vivendo e che, ancora una volta, trova la risposta a questa crisi e alla nostra fragilità di anime deragliate nella costruzione di una relazione sentimentale che sì, costa fatica e sacrificio, ma dalla quale non si può prescindere per sopravvivere. Non è quindi la Tasmania bensì la compagna Lorenza l’isola nella quale rifugiarsi. Un’isola che accoglie, che perdona, capace di aspettare. «Come si può pensare di sopravvivere a tutto, se non confidando nei figli?», chiede Novelli a P.G. nelle primissime pagine del libro. La risposta che Giordano fornisce a questa domanda, alla fine della lettura di Tasmania, è semplicemente questa: concedendoci la possibilità di amare qualcuno. Così si sopravvive.