Lombardia, aumentano le tariffe dei taxi: aumento medio del 6,23 per cento

Aumento delle tariffe dei taxi in Lombardia con una maggiorazione media che tocca il 6,23 per cento. La decisione è stata presa direttamente dalla Regione Lombardia e l’assessore dei trasporti Franco Lucente ha voluto spiegare a cosa è dovuto l’aumento: «L’adeguamento delle tariffe sostiene concretamente un settore che ha particolarmente sofferto negli ultimi anni, anche a causa del covid».

La decisione sulle nuove tariffe dei taxi in Lombardia

Nuove tariffe per i tassisti della Lombardia e nuovo aumento per tutti i cittadini che decideranno di usufruire dei taxi. Si tratta di un aumento che tocca il 6,23 per cento in media e ad esempio il percorso Milano a Malpensa non costerà più 104 euro ma 110 euro. Similmente, tra Malpensa e la Fiera di Rho prima 86 euro ma con l’aumento si arriva 92 e così via per tutti i percorsi della regione. La decisione del rialzo è stata presa direttamente dalla Regione Lombardia che ha approvato l’aumento delle tariffe dei taxi in servizio nel sistema aeroportuale regionale per il 2023. «Questo provvedimento dimostra l’impegno di Regione Lombardia nel garantire ai taxisti condizioni di lavoro dignitose e compensi adeguati», ha dichiarato l’assessore ai trasporti Franco Lucente. Ha aggiunto anche: «L’adeguamento delle tariffe sostiene concretamente un settore che ha particolarmente sofferto negli ultimi anni, anche a causa del covid». Lucente, inoltre, ha spiegato di avere cooperato con associazioni di categoria e sigle sindacali. «Un segnale positivo anche per gli utenti», ha concluso l’assessore.

Quando verranno applicate le nuove tariffe

Le nuove tariffe predeterminate approvate dalla Regione Lombardia, con il pieno appoggio dell’assessore dei trasporti Lucente, entreranno in vigore il 1° luglio 2023, mentre i parametri delle tariffe variabili entreranno in vigore il giorno 31 luglio. Le nuove tariffe predeterminate: Malpensa-Milano 110 euro, Malpensa-Fiera Rho 92 euro, Malpensa-Linate 124 euro, Linate-Fiera Rho 64 euro, Malpensa-Varese 78 euro, e infine Orio al Serio-Milano 122 euro.