Tari: cos’è e quando si paga la tassa sui rifiuti

Introdotta a decorrere dal 2014, la TARI è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (è infatti comunemente nota come tassa sui rifiuti): vediamo chi e quando è tenuto a pagarla e a quanto ammonta.

TARI: cos’è

Si tratta di un tributo che fino al 2019 faceva parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). La Legge di Bilancio 2019 ha però abolito la IUC e, tra i tributi che la costituivano, la TASI: sono dunque rimasti in vigore soltanto l’IMU, ridisciplinata dalla stessa legge, e la TARI. Quest’ultima è in particolare dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

Ciò vuol dire che va pagata indipendentemente dal fatto che il locale venga o meno utilizzato dal titolare (conta infatti la sua capacità di generare rifiuti e non l’effettiva utilizzazione): per non versare l’imposta il contribuente deve provare la sua inidoneità a produrre rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d’inutilizzabilità.

TARI: quando si paga

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre.

TARI: quanto si paga

Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale (sono pertanto differenti da comune a comune). L’amministrazione è dunque tenuta ad individuare e classificare i costi che devono essere coperti con le entrate della tassa sui rifiuti, per poi ripartirli tra gli utenti e determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche (abitazioni familiari) e non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

Per le utenze domestiche, la quota fissa si calcola moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa. La quota variabile è invece costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa (senza tenere conto di quella in cui si formano rifiuti speciali).

Per avere un’idea dei costi, si evidenzia che nel 2021 l’importo medio della tassa per i rifiuti pagato da una famiglia italiana è stato pari a 312 euro.