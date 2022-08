Target – Scuola omicidi stasera su La7: trama, cast e curiosità

Arthur Penn dirige Gene Hackman e Matt Dillon in Target – Scuola omicidi, film del 1985 in onda stasera 20 agosto alle 21,20 su La7. A seguito del rapimento di sua moglie, un ex agente della Cia si trova catapultato in una difficile missione in giro per l’Europa assieme a suo figlio. Quando i due ritrovano la donna, scoprono che la situazione può peggiorare da un momento all’altro. Nel cast anche Gayle Hunnicutt, Ilona Grübel e Gabrielle Scharnitzky. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7.

Target – Scuola omicidi, trama e cast del film stasera 20 agosto 2022 su La7

La trama del film di Penn si apre a Parigi. Qui si trova per una breve vacanza Donna Lloyd (Gayle Hunnicutt), moglie dell’ex agente della Cia Walter (Gene Hackman). La donna, che ha deciso di volare in Francia per una pausa dalla frenetica vita americana, viene però improvvisamente rapita. Quando la notizia arriva negli Usa, il marito e il figlio Chris (Matt Dillon) partono subito per l’Europa. Qui incontrano un ex collega di Walter, che solo in questo momento rivela il suo passato da spia al figlio che ne ignorava il vecchio lavoro. Mentre i tre si trovano in aeroporto, però, un ignoto individuo tenta invano di assassinarli, facendo subito capire lo stato delle cose. Salvare Donna sarà difficile e arduo, poiché tanti pericoli attendono sulla strada.

Tra funambolici inseguimenti in auto, pedinamenti, sparatorie e attentati, gli americani finiscono nel mirino di due diverse organizzazioni criminali. La loro missione li porterà non solo in Francia, ma fino ad Amburgo e Berlino, ancora divisa dal muro. In Germania si imbattono in Schroeder, sequestratore di Donna, che rivela le sue reali intenzioni. Intende infatti vendicarsi di Walter, a sua detta responsabile dell’omicidio di moglie e figlia in un’operazione finita male molti anni prima. Quando l’ex agente della Cia dimostra la sua innocenza, Schroeder gli indica il luogo di prigionia della moglie. Walter e Chris la troveranno accanto a un ordigno già pronto a esplodere.

Target – Scuola omicidi, qualche curiosità sul film stasera 20 agosto 2022 su La7

Sbarcato in sala a livello internazionale l’8 novembre 1985, Target – Scuola omicidi ha incassato poco più di nove milioni di dollari al box office. Per quanto riguarda la critica, sull’aggregatore Rotten Tomatoes vanta un indice di gradimento del 64 per cento a fronte di 24 recensioni. Più basso lo score del pubblico, fermo al 35 per cento. Per quanto riguarda le location, il set per le riprese esterne fu stabilito a Dallas, ma il clima impervio della città costrinse la troupe a cercare soluzioni alternative. Si scelse Corpus Christi, cittadina sul mare a sud di Houston. Target – Scuola omicidi rappresenta l’esordio sul grande schermo per Gabrielle Scharnitzky, attrice tedesca che nel 2014 ha preso parte al film di Vanzina Un matrimonio da favola. Due anni fa ha anche recitato in due episodi di Diavoli, serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.