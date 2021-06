Tarantino non cambia idea: il prossimo film sarà l’ultimo

Quentin Tarantino potrebbe davvero ritirarsi dopo il suo prossimo film, l’11esimo. Lo ha confermato lo stesso regista durante un’intervista a Time With Bill Maher per promuovere il romanzo tratto da C’era una volta a…Hollywood (in Italia sarà pubblicato da La Nave di Teso) il film del 2019 sul massacro di Cielo Drive con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

«Sei troppo giovane per smettere e sei al top», gli ha fatto notare Maher. «Ecco perché voglio smettere», ha risposto Tarantino, classe 1963. «Conosco la storia del cinema e so che, arrivati ad un certo punto, i registi non migliorano. Lavorare da 30 anni facendo i film che ho fatto io, anche se non sono quanti quelli fatti dai miei colleghi, è comunque una carriera lunga. Sento di aver dato già tutto. Prendiamo, ad esempio, Don Siegel… se avesse chiuso la sua carriera dopo Fuga da Alcatraz nel 1979, sarebbe stato splendido. Invece ha realizzato altri due film dopo che non sono proprio riuscitissimi». Ancora nebbia invece sull’ultimo – se non cambierà idea – film del regista che debuttò nel 1992 con le Iene (Reservoir Dogs). Tarantino ha ammesso di essere stato accarezzato dall’idea di chiudere il cerchio e ripartire da quel successo, magari con un remake. Poi ridendo ha messo in chiaro: «Non lo farò, popolo di internet! Ma l’ho preso in considerazione».

Piccola parentesi: in realtà la prima esperienza dietro una macchina da presa risale al 1986 con My Best Friend’s Birthday, progetto che naufragò quando parte della pellicola venne distrutta per errore (e oggi è visibile su youtube nella versione incompiuta di 36 minuti).

Tarantino in un episodio del Pure Cinema Podcast aveva già ricordato che il prossimo film sarebbe stato il suo canto del cigno. «La maggior parte dei registi ha fatto ultimi film orribili», ha detto Tarantino. «Di solito i loro peggiori sono proprio gli ultimi». Quindi, ha aggiunto, «concludere una carriera con un film decente è raro». «Voglio dire, gli ultimi film della maggior parte dei registi sono fottutamente pessimi», ha rincarato la dose Tarantino. «Mi sta facendo pensare che forse non dovrei fare un altro film perché potrei essere davvero, davvero felice di far cadere il microfono su C’era una volta… a Hollywood».