Tappo di spumante in un occhio, Girmay si ritira dal Giro d’Italia

Beffa incredibile per il ciclista eritreo Biniam Girmay. Durante i festeggiamenti per la vittoria nella decima tappa del Giro d’Italia, è stato infatti colpito all’occhio sinistro dal tappo della bottiglia di spumante che teneva tra le mani sul palco: l’incidente lo ha costretto al ritiro dalla corsa rosa. È stato lo stesso velocista 22enne della Intermarché-Wanty-Gobert ad annunciarlo con un videomessaggio sui social.



Girmay, il messaggio sui social e le parole del medico

«A seguito di un incidente sul podio, gli esami medici hanno rivelato un’emorragia nella orbita dell’occhio sinistro. Il suo infortunio sta evolvendo nella giusta direzione e nei prossimi giorni sarà seguito da un’equipe medica», ha spiegato in un comunicato il medico della squadra Piet Daneels. «Per ridurre al minimo il rischio di espansione dell’emorragia e della pressione intraoculare, si raccomanda vivamente di evitare l’attività fisica. La nostra priorità è una completa guarigione dell’infortunio ed è per questo che abbiamo deciso insieme al corridore e alla direzione sportiva che Biniam non partirà nell’undicesima tappa».

Girmay, a Jesi una vittoria storica per il ciclismo

Girmay si era aggiudicato in volata la decima tappa del Giro d’Italia, 196 chilometri con partenza a Pescara e arrivo a Jesi. Allo sprint aveva battuto l’olandese Mathieu van der Poel: una vittoria mozzafiato e storica, dato che mai prima di ieri un africano nero aveva vinto una tappa in un grande giro. Girmay aveva già scritto la storia di questo sport a fine marzo, con il successo nella Gent-Wevelgem, diventando il primo corridore africano a vincere una classica del ciclismo. Costretto ad andare all’ospedale di Jesi per curare il trauma e per gli accertamenti dopo quanto successo sul palco, Girmay era poi tornato in hotel a Riccione con la squadra, dove ha trascorso la notte. Poi al mattino la decisione di abbandonare la corsa.