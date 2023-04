Tapiro a Fedez dopo la vacanza a Dubai: «Coerenza non è mai stata mia virtù»

Nella puntata di ieri, 17 aprile, l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Fedez dopo il rientro dal viaggio a Dubai. In un’intervista del suo podcast Muschio Selvaggio aveva dichiarato non sarebbe più andato negli Emirati Arabi, paese che viola i diritti civili e umanitari.

La consegna del tapiro a Fedez

Il rapper, nella sua collezione di tapiri d’oro, ieri è arrivato all’ottavo. Fermato davanti all’ascensore di un palazzo, appena ha visto arrivare l’inviato di Striscia la Notizia ha chiuso la telefonata che stava facendo e non ha avuto nessun problema a parlare con Valerio Staffelli.

«Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?», ha chiesto l’inviato di Striscia la Notizia.

Fedez dal canto suo non ha negato e ha risposto: «Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù». Il rapper ha inoltre detto che ha molte cose da farsi perdonare, ma ha anche spiegato di essere andato a Dubai per incontrare degli amici della moglie che non vedevano da un po’ e anche perché il migliore amico del figlio Leone, insieme alla sua famiglia, aveva deciso di trascorrere lì le vacanze pasquali.

Riguardo alle spese pazze durante il soggiorno nella città degli Emirati Arabi, molto contestate sui social, il cantante ha aggiunto: «Uno può spendere i propri soldi come vuole».

Il rapporto con il collega Luis Sal

Durante la consegna del tapiro, Valerio Staffelli ha anche chiesto maggiori informazioni riguardo all’assenza di Luis Sal, co-conduttore di Fedez del podcast Muschio Selvaggio.

«In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone» ha dichiarato Fedez.