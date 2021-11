Striscia la notizia, un Tapiro anche per Marcell Jacobs

Le due medaglie d’oro vinte a Tokyo 2020 non gli sono valse la candidatura per i World Athletics Awards. Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100, non è stato inserito nell’elenco di quelli che sono, o dovrebbero essere, i migliori atleti dell’anno. Una notizia che ha fatto storcere il naso allo sport italiano nelle scorse settimane e che ora vale Jacobs un Tapiro d’oro. Durante la puntata di stasera di Striscia la notizia, infatti, Valerio Staffelli consegnerà al centometrista il suo primo Tapiro in carriera.

«Non è che gli organizzatori inglesi, arrivati dietro di noi in tante competizioni, abbiano rosicato?» ha ironizzato Staffelli. La risposta di Jacobs non è tardata: «Evidentemente hanno voluto fare qualcosa contro di noi, ma gli risponderemo in pista». Lo stesso atleta ha voluto sottolineare come nell’elenco dei dieci nomi non ci sia neanche l’amico Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto. «Le voci su un mio presunto doping diffuse dopo la vittoria a Tokyo? Alla fine, sono loro che si sono trovati un atleta dopato in casa: tutto torna. In ogni caso mi dispiace perché era un gran premio, però credo che il Tapiro sia più bello: lo metterò in mezzo alle due medaglie». Jacobs ha accettato con grande simpatia il premio di Striscia e ha poi annunciato un altro obiettivo, lontano però dalle piste: «Mi sposerò con Nicole a settembre dell`anno prossimo, ci siamo quasi. Al di fuori della pista sono molto lento».

World Athletics Awards: i 10 atleti nominati

Nell’elenco dei 10 atleti migliori dell’anno, quindi, non ci sono né Jacobs né Tamberi. A loro sono stati preferiti altri campioni olimpici. Parliamo del mezzofondista ugandese Joshua Cheptegei, del pesista americano Ryan Crouser, delll’astista svedese Mondo Duplantis, del norvegese oro olimpico nei 1500 Jakob Ingebrigtsen, del keniano olimpionico di maratona Eliud Kipchoge, del triplista portoghese Pedro Pichardo, del discobolo svedese Daniel Stahl, del lunghista greco Miltiadis Tentoglou, del decatleta canadese Damian Warner e del norvegese fuoriclasse dei 400 ostacoli Karsten Warholm.