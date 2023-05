Tania Bambaci, chi è: età, figli e carriera della moglie di Samuel Peron

L’attrice e modella che ha fatto innamorare il ballerino Samuel Peron si chiama Tania Bambaci ed è nata a Messina l’11 agosto del 1990 (oggi ha dunque 33 anni). Ecco tutte le curiosità da sapere su di lei.

Chi è Tania Bambaci: da Miss Italia alla tv

L’affascinante Tania (che ha nel suo cv una laurea in Lingue e Culture Moderne e un master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva) ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo sfilando come modella e partecipando al concorso Una ragazza per il cinema, che ha vinto nel 2008. Appena due anni dopo, inoltre, ha avuto l’onore di partecipare al prestigioso concorso Miss Italia, organizzato da Patrizia Mirigliani, rappresentando la sua terra con la fascia di Miss Sicilia.

Il contest di bellezza le avrebbe poi permesso di accedere a Miss Mondo, dove avrebbe partecipato un anno dopo posizionandosi fra le prime 15 finaliste. Da sempre appassionata anche di cinema e recitazione, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo delle fiction entrando a far parte del cast di serie del calibro di Squadra Antimafia, Maltese – Il romanzo del Commissario e Il cacciatore. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, l’abbiamo vista in pellicole come Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband ma anche Picciridda – Con i piedi nella sabbia. Più di recente ha inoltre recitato ne L’altra luna, film girato e ambientato nella Sarajevo di oggi.

L’amore per Samuel Peron e per il figlio

Bambaci sta insieme al celebre ballerino, volto di punta della trasmissione Ballando con le stelle, fin dal 2013. La coppia è sempre stata inseparabile, se si esclude un breve periodo di crisi avuto nel 2020. I due oggi vivono a Venetico insieme al figlioletto Leonardo, venuto al mondo lo scorso 21 giugno 2022. Sul suo profilo Instagram, @tania_bam, la giovane oggi vanta più di 120.000 follower ai quali racconta la sua quotidianità, tra le coccole al marito e le cure del suo amato primogenito.