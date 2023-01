Tanatoprassi, cos’è la tecnica usata per conservare i corpi del Papa e di Pelè

La salma di Papa Ratzinger e quella di Pelè sono state conservate con la tanatoprassi. Questa tecnica è stata implementata per mantenere intatta la salma e bloccare il processo di decomposizione dei corpi per un determinato periodo di tempo.

Come avviene la tanatoprassi

Tanatoprassi è una parola che deriva dal greco, dalla combinazione delle parole Thanatos, che significa morte, e Praxis, che si può tradurre con pratica. Tale attività avviene attraverso l’iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante. A ciò si aggiungono anche alcune cure estetiche che hanno come obiettivo quello di mantenere intatto il corpo del defunto. Tutto questo serve per mantenere intatta la salma e fermare in modo temporaneo il processo di decomposizione.

Grazie a questo trattamento infatti, la salma rimane pulita e «integra» per un periodo medio/breve e può essere conservata in qualsiasi tipologia di ambiente. La tanatoprassi serve anche per prevenire le problematiche legate ai processi decompositivi come la fuoriuscita di liquidi organici e odori nauseanti. Inoltre, la tanatoprassi non è da confondersi con la pratica dell’imbalsamazione perpetua. Quest’ultima infatti, è inutile ai fini dell’esposizione della salma per le cerimonie funebri.

Una tecnica che accelera anche il processo di polverizzazione

La tanatoprassi, la tecnica impiegata sulle salme di Pelè e del Papa Ratzinger, è utile anche perché accelera il processo di polverizzazione. Una salma che ha subito questo processo può ritornare polvere dopo appena 10 anni, rispetto al tempo medio di 40 anni per un corpo che non ha subito alcun trattamento.

Andrea Fantozzi, Presidente e fondatore dell’A.I.T. (Associazione Italiana di Tanatoprassi) e dell’I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi), che si è occupato della tanatoprassi di Papa Ratzinger, ha spiegato nel dettaglio a cosa serve questa tecnica. Le sue parole a questo riguardo sono state: «Questo trattamento post-mortem consiste nella cura igienica di conservazione del corpo dopo la morte, ma è soprattutto un trattamento che ha lo scopo di realizzare un processo altamente igienico nel settore funerario e cimiteriale».