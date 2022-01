Tamponi in farmacia e prezzi delle mascherine, l’indagine di Altroconsumo

A tre settimane da un precedente monitoraggio, Altroconsumo ha condotto una nuova indagine su tempi e prenotazioni dei tamponi antigenici in farmacia e sui costi delle mascherine Ffp2. Per quanto riguarda il primo aspetto, i dati raccolti evidenziano code ancora troppo lunghe soprattutto al Nord, sebbene le farmacie oggi siano decisamente meno sotto pressione rispetto al periodo natalizio. Per le mascherine, la quasi totalità delle farmacie applica il prezzo calmierato di 75 centesimi.

Altroconsumo, al Nord occorre prenotare il tampone in 7 farmacie su 10

Passati pranzi e cenoni, l’assalto alle farmacie registrato prima di Natale e San Silvestro sembra essersi relativamente attenuato. Gli italiani sono tornati a richiedere un tampone rapido solo per uscire da quarantena e isolamento, oppure per ottenere il Green Pass base e non più per potersi sedere a tavola con amici e parenti. Nonostante ciò, le disponibilità per fare un tampone in tempi rapidi continuano a scarseggiare: al Nord rimane necessaria la prenotazione in sette farmacie su dieci. E quanto occorre aspettare? Nel 64 per cento dei casi si riesce ad avere un appuntamento entro 2 o 3 giorni. In Lombardia, Piemonte e Toscana mediamente si aspettano più di 4 giorni, mentre in Veneto, Campania e Sicilia l’attesa è minima: si riesce persino a fare il tampone il giorno stesso. Confermata la tendenza da parte delle farmacie a gestire le prenotazioni online (anche attraverso WhatsApp): oggi a non rispondere al telefono è solo il 18 per cento, mentre a Natale era il 26 per cento delle farmacie a non rispondere affatto alle chiamate per l’eccessivo carico di lavoro. La situazione, insomma, oggi appare più gestibile. In generale i tampono antigienici, introvabili dappertutto prima di Natale, sono tornati disponibili in farmacia, nei supermercati e anche online.

Altroconsumo, nei supermercati le Ffp2 costano in media 63 centesimi

Per quanto riguarda i prezzi delle mascherine Ffp2, il 93 per cento delle farmacie fisiche applica il prezzo calmierato di 75 centesimi: le farmacie che non aderiscono applicano un prezzo di 1,5-2 euro a mascherina. Presenti in quattro supermercati su cinque, nei punti della grande distribuzioni le Ffp2 costano in media 63 centesimi. Online, il costo in media è di circa un euro a pezzo: aggiungendo le spese di spedizione e l’attesa non è una soluzione conveniente. Dal 10 gennaio le mascherine Ffp2 sono obbligatorie al cinema, a teatro e nei locali dove si svolgono spettacoli aperti al pubblico; allo stadio e per assistere a eventi sportivi all’aperto e al chiuso; sui trasporti sia a lunga percorrenza che pubblici locali; sugli impianti sciistici di risalita.