Tamponi fai da te per inizio e fine isolamento, al via dalla prossima settimana in Emilia-Romagna.

Per avviare ufficialmente il periodo dell’isolamento domiciliare in caso di positività al Covid, così come per porre fine alla quarantena, dalla prossima settimana in Emilia-Romagna saranno sufficienti gli esiti dei tamponi fai da te. Questa la strategia della Regione, riservata esclusivamente ai vaccinati e varata per accorciare i tempi di attesa. «Bisogna semplificare», ha detto il presidente Stefano Bonaccini.

Autotesting Covid in Emilia-Romagna, le regole

Per verificare o meno il contagio, basterà fare un tampone rapido nasale fai da te a casa. Se positivo, l’esito del test verrà caricato online e la persona rimarrà in isolamento per il periodo previsto dalle norme. Scaduto il termine, con un altro test fai da te (ovviamente negativo) sarà possibile tornare liberi. L’Emilia-Romagna potrebbe partire con la strategia dell’autotesting lunedì 17 gennaio, giorno in cui tutti i dettagli saranno comunicati dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.

Autotesting Covid in Emilia-Romagna, le parole di Bonaccini

L’obiettivo è semplificare la vita dei cittadini che vengono a contatto con il virus, sfoltendo anche le file che negli ultimi tempi sono state una costante all’esterno delle farmacie, come evidenzia il presidente Stefano Bonaccini, secondo cui l’alto numero di asintomatici andrebbe trattato «in maniera diversa da quanto fatto fino a oggi per non mandare il tilt il sistema di tracciamento». La strategia dell’autotesting ha anche lo scopo di spingere i cittadini a vaccinarsi, visto che i no vax non potrebbero farvi ricorso.

Autotesting Covid in Emilia-Romagna, chi può farlo

L’autotesting sarà riservato ai vaccinati: l’idea iniziale era di concederla a tutti coloro che avessero completato il ciclo vaccinale (seconda dose), ma l’assessorato regionale alla Sanità sta pensando di riservarla solo a chi ha ricevuto la dose booster, allo scopo di incentivare questa somministrazione. I dettagli saranno comunicati lunedì. In ogni caso, per usufruire dell’autotesting sarà necessario aver attivato il Fascicolo sanitario elettronico o, nel caso di minori, essere associati quello del genitore. È qui, infatti, che i cittadini dovranno caricare una foto con l’esito del test, per dare il via e la fine al periodo di isolamento.