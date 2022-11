Tampon tax, nuova sforbiciata all’Iva sugli assorbenti

Nel disegno di legge di bilancio approvato dal governo guidato da Giorgia Meloni figura anche una riduzione della cosiddetta “tampon tax”, ovvero l’Iva sugli assorbenti: per quelli non compostabili l’aliquota scenderà dal 10 al 5 per cento. Il taglio dell’Iva dovrebbe ridurre l’aggravio per le famiglie, portando a una riduzione del prezzo di questi prodotti.

Per gli assorbenti compostabili la tassazione era già al 5 per cento

Aggravio per le famiglie e non solo per le donne: la riduzione al 5 per cento riguarda sia gli assorbenti che alcuni prodotti di prima necessità per l’infanzia: dai pannolini ai biberon fino agli omogeneizzati, che finora erano ancora tassati al 22 per cento. Per gli assorbenti compostabili la tassazione era già stata ridotta al 5 per cento tre anni fa, mentre per gli altri era stata abbassata dal 22 al 10 per cento dal governo Draghi nel 2021.

La tampon tax è da anni al centro di dibattiti

Secondo i calcoli della relazione tecnica allegata alla legge di Bilancio 2022, basati su rilevazioni di settore e dei dati Istat, con l’Iva al 22 per cento la spesa media di una donna per gli assorbenti era di circa 70 euro l’anno. Con aliquota al 10 per cento è passata a 63 euro e con questo ulteriore step dovrebbe scendere fino a 60. Il condizionale è d’obbligo, perché molto dipenderà dalle scelte dei rivenditori. In ogni caso si tratta di cifre indicative, visto che la spesa può variare molto da persona a persona, in quanto legata al tipo di assorbente utilizzato e all’intensità del ciclo mestruale. La tampon tax è da anni al centro di dibattiti. L’obiettivo finale di molti movimenti femministi, sia in Europa che in altri Paesi del mondo, è la sua abolizione, già decisa da alcuni governi.

LEGGI ANCHE: Beppe Grillo: lo Stato si faccia carico del costo dei tamponi in azienda