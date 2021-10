Taglio alla tampon tax, gli assorbenti costeranno meno

Dopo anni di promesse e tentativi, l’Iva sugli assorbenti scenderà dal 22 al 10 per cento. La riduzione della cosiddetta tampon tax figura infatti tra le misure inserite nel Documento programmatico di bilancio, la cornice della prossima legge di bilancio. Si riduce così il divario tra l’Italia e altri Paesi europei, dove l’Iva sugli assorbenti era già stata abbassata tra il 4 e il 5 per cento.

Tampon Tax, una soluzione di compromesso

Il «taglio dal 22 per cento al 10 per cento dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile», così recita il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, è una soluzione di compromesso visto che fino a pochi giorni fa circolava di ridurre l’aliquota al 4 per centro. Ma si tratta comunque di un bel passo in avanti, considerando che l’Italia era al sesto posto in Europa tra i Paesi con l’Iva più alta su questi prodotti, dopo Ungheria, Danimarca, Croazia, Svezia e Finlandia. Negli ultimi anni diversi Paesi hanno abbassato sensibilmente l’aliquota: Francia, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito, così come la Spagna passata recentemente al 4 percento. L’Irlanda era addirittura riuscita ad azzerare l’imposta, prima che l’UE vietasse questa pratica.

Tampon Tax, gli assorbenti erano considerati beni di lusso

In tutti i Paesi, compreso l’Italia, esiste un elenco di prodotti considerati di prima necessità, fondamentali per poter sostenere una vita dignitosa. Affinché tutti possano permetterseli, questi prodotti (come il latte e il pane) vengono tassati meno: finora, tra essi non rientravano assorbenti, tamponi e coppette mestruali, considerati invece beni di lusso. E dunque soggetti a una tassazione del 22 per cento, il massimo previsto dal sistema fiscale italiano, al pari di alcolici, caffè, cioccolato, sigarette, gratta e vinci. Questo tipo di imposta sugli assorbenti resisteva dal 1973, quando fu introdotta per la prima volta con aliquota al 12 per cento e poi via via aumentata.

Tampon Tax, l’impegno di Boldrini e delle associazioni femministe

Nel corso degli anni la proposta di abbassare la tampon tax è approdata più volte in Parlamento, in particolare con Laura Boldrini firmataria di diversi emendamenti che chiedevano il taglio dell’imposta, al centro di varie campagne civili promosse da associazioni femministe, sull’onda dello slogan «il ciclo non è un lusso». Nella finanziaria del 2019 l’Iva sugli assorbenti femminili era stata ridotta, ma solo per quelli lavabili e compatibili. Dopo anni di tentativi andati a vuoto, dove finora non era riuscito il Parlamento, è arrivato dunque il governo Draghi: presto gli assorbenti non saranno più considerati beni di lusso, bensì di prima necessità.