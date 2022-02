Tamberi sbarca in Nba, è la notte del Celebrity Game

Questa notte Gianmarco Tamberi realizzerà un sogno che aveva fin da bambino, ovvero quello di calcare il parquet dell’Nba. Il campione olimpionico di salto in alto, infatti, è tra i convocati per il Celebrity Game del 18 febbraio, uno dei tanti eventi del weekend di Cleveland, che culminerà con l’All Star Game, partita-spettacolo tra i più grandi giocatori del campionato americano di basket. A dare la notizia era stato lo stesso Tamberi su Instagram, con un video in cui, indossata la canotta degli amati Houston Rockets (squadra che tifa da sempre) e messo a segno un bel canestro, annunciava: «Guardate fino alla fine… Semplicemente la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita!!!», chiedendo poi ai follower se fossero carichi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

Celebrity Game, i compagni di squadra di Tamberi

Il Celebrity Game mette di fronte due squadre composte da volti noti. Dieci per squadra: Tamberi giocherà insieme ai rapper Anuel AA e Jack Harlow, ai cantautori Kane Brown e Anjali Ranadivé, all’attrice Tiffany Haddish, a Crissa Jackson degli Harlem Globettrotters, al giocatore di football americano Myles Garrett e all’ex guardia dei Cavs, Daniel “Booby” Gibson. Insieme a loro anche il sindaco di Cleveland Justin Bibb: a schierarli in campo la leggenda Nba Dominique Wilkins, che nel 1997/98 giocò con la Fortitudo Bologna.

Celebrity Game, l’emozione di Tamberi

«Ci siamo, domani vivrò il sogno di ogni bambino appassionato di quella splendida palla a spicchi… Vi porterò tutti con me. Lo prometto […] Ho la fortuna di essere stato selezionato tra 20 persone in tutto il mondo e rendervi partecipi di questo privilegio per me è fondamentale!», ha scritto poi Tamberi in un altro post su Instagram. Aggiungendo: «Probabilmente vedrete un ragazzone con gli occhi lucidi, le gambe che tremano e un sorriso grande come quello di qualche mese fa», facendo riferimento all’oro conquistato a Tokyo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

Tamberi, la sua passione per il basket

Prima di virare sull’atletica, Tamberi ha giocato fino a 16 anni a basket, prima con la Robur Osimo e poi nella Stamura Ancona. Con il papà e il fratello non si perdeva una partita della Robur Jesi e, quando non è impegnato in gare e allenamenti, non è raro trovarlo impegnato in interminabile partite a basket nel playground Dorico di Ancona. Nel 2017 si è allenato una settimana con Mens Sana Siena (allora in A-2), mettendo a segno due punti in un’amichevole contro Pistoia. «Mi libera la mente, mi emoziona, mi fa sentire vivo. In molti non si capacitano del perché mi prenda questi rischi, pur essendo uno sportivo di alto livello. In pochi hanno capito che se sono arrivato dove sono arrivato, è anche grazie al basket», ha detto il campione azzurro.