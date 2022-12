Tamara Baroni morta: addio all’attrice ed ex fotomodella parmigiana

«Non ce l’aspettavamo qualche ora prima mi aveva mandato il messaggio della buona notte sul telefonino. Era ammalata da poco, non pensavamo che tutto precipitasse così velocemente». Così la figlia di Tamara Baroni racconta i momenti prima di scoprire che la sua mamma era morta. In tanti la ricordano come attrice ed ex fotomodella. Ha prestato il suo volto anche per importanti marchi italiani.

Brasile, Tamara Baroni morta a 75 anni

Tamara è venuta a mancare alle ore 22:22 dello scorso 28 dicembre, in Brasile. Il prossimo 3 gennaio avrebbe dovuto compiere i 76 anni, invece ci saranno delle celebrazioni alla chiesa Santa Maria del Rosario, alle ore 17. Il funerale è invece previsto per l’1 gennaio a Natal, cittadina che si affaccia sull’Oceano Atlantico, alla foce del fiume Potengi, dove abitava ancor prima della morte del marito, avvenuta nel 2014 in seguito a una caduta dalle scale. La donna lascia quattro figli e una famiglia numerosa, composta da nipoti e pronipoti. Classe ’47, Tamara aveva preso il diploma per insegnare a soli 16 anni.

A 18 si sposa con Giuseppe Berteli, ma otterrà in seguito l’annullamento da parte della Sacra Rota. L’anno successivo nasce la prima figlia, Viviana. Inizia a lavorare per una serie di pubblicità anche televisive, per marchi come Colgate e Max Mara. Tenta di vincere Miss Italia, ma ottiene solo il titolo di Miss Eleganza in quanto era già sposata prima di partecipare alla kermesse e allora non era possibile vincere il titolo da sposate. Si classifica quarta a Miss Mondo e ha una relazione con Bubi Bormioli. La relazione porta a uno scandalo, per cui la Baroni viene condannata a 47 giorni di prigione.

La carriera

Dopo aver ottenuto il riconoscimento per la sua innocenza, sposa Iller Pattacini. Inizia così la sua carriera nel mondo del cinema, fino al suo approdo in teatro. Posa anche nuda per la rivista Playboy, finché gli impegni familiari la portano a lasciare il mondo dello spettacolo a 30 anni. Lotta per ottenere l’affidamento della figlia Viviana e divorzia da Pattacini.

Ha pubblicato due libri: uno nel 1982 con la rivista Alfabeta e poi negli ultimi anni con Constelaçâo mulher. Entrambi sono libri di poesie. Ha pubblicato anche un blog Tamara la parmigiana. Il suo terzo marito è stato Gianni Garbellini, dal quale ha avuto i suoi successivi tre figli. Il trasferimento in Brasile risale al 1987.