A Tallinn la protesta contro gli stupri in Ucraina: donne con sangue finto sul fondoschiena

Una protesta molto forte e di grande impatto, nonostante il numero delle manifestanti fosse relativamente basso. Sono state 20 donne a puntare l’indice contro il fenomeno dello «stupro di massa delle ucraine». La manifestazione è andata in scena davanti all’ambasciata russa a Tallinn, in Estonia. Un messaggio forte, lanciato in un modo particolare e preciso. Le donne si sono schierate una di fianco all’altra, con le mani dietro la schiena, buste nere in testa e sangue finto sul fondoschiena.

La protesta a Tallinn: «Il nostro messaggio a chi sostiene Putin»

Le donne che hanno manifestato di fronte l’ambasciata russa hanno spiegato sia i motivi sia i mittenti a cui inviano il loro “crudo” messaggio. «I soldati russi violentano e uccidono donne e bambini innocenti in Ucraina», ha dichiarato una di loro all’emittente radiotelevisiva pubblica dell’Estonia, Priit Murk. «Le persone che sostengono questa guerra sostengono anche i crimini di guerra, omicidi stridenti di cui sono complici. Questo è il nostro messaggio ai sostenitori della Regime di Putin, in Russia, Estonia e ovunque».

L’intercettazione choc: «Stupra le donne ucraine ma non dirmelo»

Il tema dello stupro è al centro del dibattito sul conflitto tra Ucraina e Russia ormai da giorni. Le proteste in tutto il mondo si susseguono. Intanto i soldati russi proseguono le proprie campagne belliche e una nuova intercettazione è stata rivelata dai media locali. Una moglie, al telefono con il marito militare, autorizza il vergognoso atto nei confronti delle cittadine ucraine: «Sì tu vai e stupra le donne ucraine, l’importante è che a me non dici nulla». Lui è incredulo e ribatte: «Cioè posso stuprarle senza dirti niente?». Allora lei insiste: «Sì certo, lo puoi fare, l’importante è che usi protezioni». Non è la prima intercettazione simile a indignare il mondo. Solo poche settimane fa aveva fatto scalpore la telefonata in cui una donna diceva al marito militare di rubare tutto ciò che poteva, da scarpe da ginnastica ai computer.