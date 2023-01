Tali e Quali stasera su Rai1, Nino Frassica quarto giudice: le imitazioni

Secondo appuntamento con Tali e Quali, show spin-off di Tale e Quale Show dedicato ai non vip. Stasera 14 gennaio, alle 21.25 su Rai1, altri 11 concorrenti tenteranno di conquistare uno dei due posti per la finalissima del 4 febbraio prossimo. Lì troveranno i vincitori della prima puntata, Francesco Pasculli e Martina Cascio, oltre ai campioni delle prima due edizioni, Veronica Perseo e Daniele Quartapelle. Dal palco, dovranno convincere i tre giudici ufficiali cui si aggiungerà la special guest Nino Frassica. Ospiti fissi invece Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che oggi impersoneranno il duo del film Grease John Travolta e Olivia Newton-John. Fra le imitazioni in scaletta ci sono Vasco Rossi e i Rolling Stones. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Se non sei rimasto ‘ingenerito’ stai mentendo 🔥 #TalieQuali sabato ore 21.25 su Rai1 e RaiPlay#taleequaleshow pic.twitter.com/n1n6QQfsYr — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 11, 2023

Tali e Quali, le anticipazioni di stasera 14 gennaio 2023 su Rai1

La giuria della seconda puntata e le imitazioni in scaletta

Gli 11 concorrenti di stasera, per guadagnarsi la finale, dovranno cercare di convincere i giudici del tavolo, che per tre quarti conferma gli effettivi della prima puntata. Ci saranno infatti Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, cui si aggiungerà Nino Frassica. Special guest della seconda puntata, il comico e cabarettista siciliano avrà un ruolo fondamentale nel prosieguo dei concorrenti nella trasmissione. Secondo le anticipazioni di AP Magazine, le imitazioni di Tali e Quali vedranno gli aspiranti finalisti alle prese con dei giganti della musica italiana e internazionale. In scaletta brani di Vasco Rossi, Noemi, Jovanotti, Fasto Leali, Elisa e Ivan Graziani, solo per citarne alcuni. Ci sarà chi tenterà di conquistare tutti con una propria versione della regina dell’animazione Cristina D’Avena e chi porterà in scena Michele Bravi. A livello internazionale, imitazioni di Rolling Stones, Celia Cruz e della coppia di Grease Olivia Newton-John e John Travolta.

I due primi finalisti e la classifica completa della prima puntata

La prima puntata di Tali e Quali di sabato scorso ha regalato i primi due nomi che rivedremo nella finale del 4 febbraio. Vincitrice dell’episodio è stata Martina Cascio, grazie a una perfetta imitazione di Adele. Dopo di lei si è classificato invece Francesco Pasculli, che ha convinto i giudici con la sua versione di Ligabue. Quanto alla classifica generale, ininfluente per l’assegnazione dei posti in finale, la medaglia di bronzo è andata a Stefano Cannone, che ha imitato David Bowie. Ai piedi del podio Serena De Bari che ha portato sul palco La rappresentante di lista, seguita da Armando Tartaglini con il “suo” Zucchero.

Sesta posizione in Tali e Quali per Beatrice Portarena che ha impersonato Norah Jones. Dopo di lei Bryan Bergamin che ha vestito i panni di Ultimo. E ancora, a seguire Veronica Simioli alias Anna Tatangelo, i Backstreet Back con i Backstreet Boys e Federico Fabbretti con Marco Mengoni. Senza classifica invece Paolantoni e Cirilli, ospiti fissi della trasmissione. A nulla è valso il loro impegno per interpretare Alberto Lupo e Mina.