Tali e Quali stasera su Rai1: concorrenti e ospiti di Carlo Conti

Taglio del nastro per la nuova edizione di Tali e Quali. Stasera 7 gennaio, alle 21.25 su Rai1, Carlo Conti aprirà le danze per la terza stagione dello spin-off di Tale e Quale Show che concede il palcoscenico alle persone non vip. In ognuna delle quattro puntate, dieci concorrenti tenteranno di aggiudicarsi un posto nella finalissima, dove affronteranno i campioni uscenti delle scorse edizioni. Confermata l’intera giuria dell’anno scorso, con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, subentrato a Vincenzo Salemme. In occasione della prima puntata, spazio a due ospiti speciali. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tali e Quali, le anticipazioni di stasera 7 gennaio 2023 su Rai1

Prima novità della terza stagione di Tali e Quali sarà il numero di puntate, che dalle quattro dell’anno scorso salirà a cinque. Per il 2023, Carlo Conti ha infatti in programma una finalissima che vedrà il ritorno dei due vincitori uscenti delle prime due edizioni. Il 4 febbraio, data prevista per l’ultimo atto, torneranno Veronica Perseo, campionessa 2019 con l’imitazione di Lady Gaga, e Daniele Quartapelle che lo scorso anno trionfò emulando sul palco Renato Zero. Ognuno dei quattro appuntamenti precedenti, che si protrarranno per tutto gennaio, metterà in palio due posti per un totale di otto concorrenti. A contenderseli ci saranno ogni venerdì dieci personaggi della gente comune. Altra novità: quest’anno si potrà partecipare anche in coppia oppure in gruppo. Quest’anno sarà possibile dunque assistere alle cover di alcune fra le band più importanti del panorama italiano e internazionale.

Per l’edizione 2023 sbarcheranno anche due concorrenti infiltrati, già protagonisti di Tale e Quale Show. In Tali e Quali ci saranno infatti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli in veste di ripetenti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Cirilli, che su Instagram ha rivelato di essere pronto ancora una volta a vestire i panni del coach personale di Paolantoni. Confermata in blocco invece l’intera giuria della scorsa edizione. Al tavolo torneranno infatti Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che nel 2022 era giunto per sostituire Vincenzo Salemme. Saranno loro, con il contributo del presentatore Carlo Conti, a stabilire le migliori performance della serata. Per la prima puntata arriveranno anche un quarto giudice in maschera, con le sembianze di Adriano Celentano, e Alessia Marcuzzi. Quest’ultima presenterà Boomerissima, nuovo programma in partenza la prossima settimana su Rai2.