Tali e Quali stasera su Rai1: regolamento, concorrenti, giudici e ospiti dello show

Torna l’appuntamento in prima serata con le imitazioni musicali. Stasera 8 gennaio, alle 21,20 su Rai1, parte la nuova edizione di Tali e Quali, con la conduzione di Carlo Conti. In quattro appuntamenti a cadenza settimanale, diversi concorrenti si sfideranno a ritmo di hit e cover per aggiudicarsi il titolo di campione. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tali e Quali, regolamento del programma e chi sono i concorrenti

Il format del programma in onda stasera su Rai1 ricorda molto da vicino quello di Tale e Quale Show, con l’unica differenza che a contendersi la vittoria non saranno esponenti vip. Tali e Quali infatti accende la competizioni fra concorrenti selezionati fra la gente comune, pronti a duellare sulle note delle grandi canzoni. Camerieri, baristi, infermieri e idraulici si affronteranno sul palco per emulare in tutto e per tutto, movenze comprese, i grandi artisti della scena italiana e internazionale. Spazio allora agli aspiranti sosia di Mina, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti e Laura Pausini, ma anche gli Abba, i Kiss e persino i Beatles.

Il sabato sera c'è #TalieQuali! 🎉

Talenti bravissimi, quanto sconosciuti, imiteranno artisti famosi in Italia e nel mondo.

Siete pronti per un'altra avventura da vivere insieme? 😉

Appuntamento #8gennaio alle 21.25 su #Rai1 e in streaming @RaiPlay pic.twitter.com/0TY9w0E4TA — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 5, 2022

Tali e Quali conterrà in totale 42 esibizioni distribuite su quattro appuntamenti. Al termine di ognuno verrà selezionato un campione. L’ultimo episodio poi, in onda fra un mese, vedrà la partecipazione di tutti i vincitori di puntata che torneranno per un’ultima performance, alla caccia del titolo di “Campione di Tali e Quali”. Ad aiutare i concorrenti ci saranno i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti della musica saranno invece opera di Pinuccio Pirazzoli.

Tali e Quali, Biagio Izzo sarà il quarto giudice stasera 8 gennaio 2022 su Rai1

Ogni concorrente si sottoporrà alla valutazione di una giuria che non farà sconti. Al tavolo siederanno gli stessi esponenti che hanno esaminato le esibizioni dei Big nel corso di Tale e Quale Show nell’autunno 2021. Carlo Conti introdurrà infatti, all’inizio di ogni appuntamento, il quartetto formato da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e un quarto componente a sorpresa. Per quanto riguarda quest’ultimo, il primo appuntamento di oggi vedrà la presenza di Biagio Izzo. Ospiti della puntata saranno invece i Gemelli di Guidonia, campioni 2021 di Tale e Quale Show.