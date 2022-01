Tali e Quali stasera su Rai1: anticipazioni e imitazioni della puntata

Stasera 22 gennaio, alle 21,20 su Rai1, torna Tali e Quali con la conduzione di Carlo Conti. Negli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma tutto è pronto per un nuovo appuntamento con le imitazioni musicali. I dieci concorrenti di oggi si caleranno nei panni di grandi stelle italiane e internazionali, cercando di dare vita a una performance quanto più verosimile all’originale. La visione della trasmissione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile trovare anche le puntate precedenti dello show.

Tali e Quali, format e imitazioni di stasera 22 gennaio 2022 su Rai1

Sul palcoscenico di Tali e Quali non saliranno stelle della musica o dello spettacolo, ma comuni concorrenti pescati fra la gente comune. I performer di stasera saranno infatti operai, baristi, camerieri, idraulici, carpentieri e via discorrendo. Tutti loro saranno chiamati a esibirsi cercando di emulare, sia nella voce sia nelle movenze, un cantante famoso del panorama italiano o estero. Il vincitore della serata si guadagnerà un posto fra i finalisti che si contenderanno poi l’ambito premio di campione di Tali e Quali. Ad attenderli troveranno Igor Minerva, campione dell’episodio d’esordio con il “suo” Claudio Baglioni, e Daniele Quartapelle, che la scorsa settimana ha impressionato tutti nei panni di Renato Zero.

Stasera Tali e Quali proporrà per i concorrenti sfide davvero complesse, ma entusiasmanti. Fra i cantanti stranieri, si vedrà sul palco un novello Freddie Mercury e una band pronta a far rivivere le note dei Beatles. Oltre a Mika. Non da meno il campo nazionale, che prevede imitazioni di Gianni Morandi, Zucchero, Gaia, Nino d’Angelo, Jovanotti, Arisa e Gianna Nannini. Nei panni di quest’ultima ci sarà la concorrente che, durante la scorsa settimana, si era guadagnata il posto tramite la sfida dell’Ascensore. A completare le esibizioni anche un omaggio al compianto Augusto Daolio, ex leader dei Nomadi, scomparso nel 1992.

Tali e Quali, la giuria di stasera 22 gennaio 2022 su Rai1

Ad esaminare le loro esibizioni sul palco ci sarà l’ormai tradizionale giuria già al tavolo durante Tale e Quale Show, la versione per vip. I concorrenti dovranno dunque convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, vero mattatore sui social in termini di preferenze del pubblico. Accanto a loro arriverà un quarto nome a sorpresa, che resterà segreto fino all’inizio della trasmissione. Tutti i protagonisti, prima e durante l’esibizione, potranno fare leva sull’aiuto di veri esperti del settore in campo sonoro e visivo. Dietro le quinte ci saranno infatti i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.