Tali e Quali stasera 12 febbraio su Rai1: concorrenti e imitazioni della finale

Dopo una lunga attesa, stasera 12 febbraio è arrivato il tempo della finale di Tali e Quali. Inizialmente prevista per il 29 gennaio, saltò infatti all’ultimo momento per lasciare spazio a uno speciale del TG1 sull’elezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Oggi, alle 21,25 su Rai1, Carlo Conti rivelerà il vincitore della nuova edizione fra gli 11 concorrenti che, di puntata in puntata, si sono avvicendati sul palco. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ultimo appuntamento con #TalieQuali! 🎊

Stasera scopriremo chi trionferà in questa puntata e poi ci sarà la sfida tra i campioni per decretare il vincitore assoluto di questa fantastica edizione!

Ci vediamo alle 21.30 su #Rai1 e in streaming @RaiPlay pic.twitter.com/HkDjepNwnz — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 29, 2022

Tali e Quali, format e imitazioni della finale stasera 12 febbraio 2022 su Rai1

Nuovo format in vista della finale, dato che Tali e Quali conterà stasera due manche. Nella prima si sfideranno otto concorrenti, estranei al professionismo nel mondo dello spettacolo, che canteranno sul palco un brano di un artista famoso. Solo il vincitore, capace di convincere i giudici, potrà accedere alla fase finale e sfidare i tre campioni delle puntate precedenti. L’atto conclusivo vede infatti già la presenza di Igor Minerva, che ha sorpreso tutti con la sua versione di Claudio Baglioni, e Daniele Quartapelle, fenomenale nei panni di Renato Zero. Con loro anche il campione di sabato scorso, Gianfranco Lacchi, bravo a interpretare Gianni Morandi e la vincitrice della scorsa edizione, Veronica Perseo. Quest’ultima riporterà in scena Lady Gaga.

Per quanto riguarda la prima fase di Tali e Quali, spazio a otto persone provenienti dalla gente comune, scelte per la loro somiglianza e la capacità di imitare alcune stelle della musica. Insegnanti, operai e infermieri abbandoneranno gli abiti da lavoro per vestire quelli dei grandi cantanti. Le cover italiane prevedono Biagio Antonacci, il frontman dei Maneskin Damiano, Antonella Ruggiero, Edoardo Bennato e Fabrizio de André. Passando in campo internazionale, spazio a Edith Piaf, Adele e Bruce Springsteen. Giudici delle performance saranno, anche stasera, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro, eccezionalmente per la finale, si unirà l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Accanto ai protagonisti, per tutta la preparazione delle performance, ci saranno i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella. Emanuela Aureli invece si occuperà del loro aspetto sul palco e del loro tentativo di imitare al meglio le movenze delle star della musica.