Tali e Quali stasera su Rai1: anticipazioni e imitazioni della puntata

Nuovo appuntamento stasera sabato 15 gennaio, alle 21,20 su Rai1, con Tali e Quali. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, padrone di casa dello show. Protagonisti saranno invece 11 concorrenti che si cimenteranno con il palco esibendosi sulle note di grandi hit italiane e internazionali. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tali e Quali, format e imitazioni di stasera 15 gennaio 2022 su Rai1

Il format del programma segue molto da vicino quello del parente più stretto, Tale e Quale Show. L’unica differenza sostanziale sarà che a contendersi il premio finale non saranno personaggi vip, ma concorrenti scelti fra la gente comune. La redazione ha selezionato parrucchieri, operai, baristi, infermieri e altri aspiranti artisti solo in base alla loro somiglianza con le grandi star della musica. Il loro obiettivo, durante la gara, sarà infatti quello di emulare il più fedelmente possibile voce e movenze dei cantanti più in voga del momento, cercando di non far trasparire alcuna differenza con l’originale.

Sul palco di Tali e Quali si alterneranno gli imitatori più svariati, così come differenti saranno le star da imitare. Ci sarà una novella Noemi e un’artista che proverà a portare in scena la sensualità colombiana di Shakira. E ancora, spazio alle imitazioni di Elisa, Mario Biondi, Orietta Berti, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, gli Abba, Ultimo, il Trio Lescano e Renato Zero. In quest’ultimo caso l’imitatore si è guadagnato il posto nel corso della prima puntata. Durante la selezione dell’“Ascensore”, infatti, in pochi secondi alcuni candidati hanno la possibilità di convincere la giuria a richiamarli nella puntata successiva.

La classifica della prima puntata e i membri della giuria

La scorsa settimana, vincitore della puntata di Tali e Quali era stato Igor Minerva, ex vicesindaco di Vaiano Cremasco (Cremona) con la sua performance nei panni di Claudio Baglioni. Al secondo posto si era piazzata Francesca Giuliani con la sua imitazione di Emma. Terzi a pari merito Lorenzo Amore, che aveva sorpreso tutti con la sua versione di Mahmood, e Fabrizio Balzano che aveva omaggiato Eros Ramazzotti.

Vince la prima puntata di #TalieQuali Igor Minerva nei panni di @ClaudioBaglioni 👏🏻

Ci vediamo sabato prossimo! pic.twitter.com/rZP7lsMd2r — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 8, 2022

Come sempre, gli 11 concorrenti di Tali e Quali dovranno sottostare al volere della giuria, che non promette alcuna esclusione di colpi. Al tavolo siederanno ancora una volta Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, cui si affiancherà un nuovo componente ancora misterioso. Accanto ai protagonisti, durante la preparazione delle performance, non mancheranno i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella. Emanuela Aureli invece si occuperà del loro aspetto sul palco e del loro tentativo di imitare al meglio le movenze delle star della musica.