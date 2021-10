Tale e Quale Show, chi è Stefania Orlando, carriera e vita privata della concorrente dello show di stasera 8 ottobre 2021 su Rai1

Quarto appuntamento, stasera alle 21,25 su Rai1, con lo show di Carlo Conti Tale e Quale Show. Dopo la vittoria di Dennis Fantina nella scorsa puntata, gli 11 concorrenti tornano sul palco degli studi televisivi Fabrizio Frizzi per una nuova gara all’insegna delle imitazioni. La puntata, come tutte le altre, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Sette giorni fa, trionfatore della serata fu Dennis Fantina con la sua perfetta interpretazione di Una rosa blu di Michele Zarrillo. Alle sue spalle si erano classificate Stefania Orlando che ha riportato sul palco le note di Mina e Deborah Johnson con la sua performance nei panni di Ami Stewart. Oggi i tre, assieme ai restanti otto, dovranno vedersela con star della musica ancora più complesse per via della loro fama. Come ogni serata, i vari partecipanti si sottoporranno a una lunga sessione di trucco per modificare aspetto e look, così da rendersi quanto più simili possibile alle stelle che porteranno in scena.

Tale e Quale Show, scaletta e imitazioni di stasera 8 ottobre 2021 su Rai1

Francesca Alotta assumerà le sembianze di Adele, che a breve tornerà con un nuovo singolo, mentre Deborah Johnson vestirà i panni di Diana Ross. La showgirl Federica Nargi si immedesimerà in Daniela Goggi, Stefania Orlando imiterà Anna Oxa e Alba Parietti avrà le sembianze di Guesch Patti. E ancora, i vincitore della scorsa puntata Dennis Fantina proverà il bis con Fausto Leali, i Gemelli Guidonia ci proveranno con i Ricchi e Poveri, Biagio Izzo con Carmen Miranda e Simone Montedoro con Peppino di Capri. Infine, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Clementino e Ciro Priello dei The Jackal in Marco Mengoni. La classifica provvisoria degli 11 artisti, vede al momento in testa Deborah Johnson a pari merito con i Gemelli di Guidonia, seguiti a poca distanza da Francesca Alotta.

Come sempre, a giudicare le loro performance ci sarà la giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, cui si aggiungerà un quarto giudice a sorpresa. Anche stasera, ogni artista avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza, scegliendo se dare credito a un avversario o giocare d’astuzia e votare se stesso. Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, grazie agli account Facebook e Twitter del programma: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata.

Stefania Orlando, carriera e vita privata della concorrente di Tale e Quale Show stasera 8 ottobre 2021 su Rai1

Stefania Orlando, gli inizi e le prime apparizioni in tv

Showgirl e nota conduttrice del palinsesto televisivo italiano, Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre 1966 dal magistrato e professore universitario Pietro Romano Orlando e sua moglie Annamaria. Ha due fratelli, Gianni e Fabio Massimo. Il primo ha scelto la strada dell’arte e attualmente vive a Parigi, mentre il secondo ha seguito le orme del padre nel mondo della giurisprudenza.

Stefania Orlando ha debuttato in televisione nel 1993, apparendo come valletta del programma di Canale 5 Sì e no di Claudio Lippi. In seguito, dopo un’altra apparizione su Mediaset per Vota la Voce, è approdata in Rai a Scommettiamo Che…? di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, dove ha svolto il ruolo di valletta con Adriana Volpe.

Dopo numerose altre apparizioni in programmi come Boom di Canale 5 con Teo Teocoli, nel 1997 è passata alla conduzione degli show, guidando I fatti vostri fino al 2003. Nello stesso periodo ha partecipato a Il lotto alle otto, Torno sabato e Piazza grande. Ottenuta la celebrità nazionale, è apparsa anche in programmi come Uno mattina in famiglia e Buon pomeriggio Estate, quest’ultimo su TeleNorba.

Stefania orlando, la carriera da attrice

Accanto ai ruoli in tv, ha anche recitato in film e fiction. Nel 2008 ha interpretato se stessa in un cameo per Don Matteo, mentre nel 2015 ha recitato nel film Nuovo ordine mondiale di Fabio e Marco Ferrara. A dicembre del 2019, infine, ha fatto una breve apparizione in un episodio de Il paradiso delle signore. Nel 2020 ha poi partecipato all’edizione annuale del Grande Fratello Vip, venendo eliminata solo in finale e classificandosi terza. Nel corso della sua carriera ha anche inciso un album musicale, Su e giù, uscito nel 2009 e vari singoli. Gli ultimi sono Bandolero e Babilonia.



Stefania Orlando, vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, Stefania Orlando ha sposato nel 1997, dopo quattro anni di fidanzamento, l’attore Andrea Roncato, da cui ha divorziato dopo soli due anni. Dopo una breve relazione con l’attore Paolo Macedonio, conosciuto sul set de I fatti vostri, dal 2008 è legata al musicista Simone Gianlorenzi, con cui si è sposata nel 2019. Non ha, invece, figli. Il suo profilo Instagram ufficiale conta 645 mila follower.