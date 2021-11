Tale e Quale Show, stasera su Rai1: sfida tra i campioni attuali e quelli del passato

La Champions League di Tale e Quale Show approda su Rai1. Stasera 19 novembre alle 21,25 infatti andrà in onda un appuntamento speciale del programma di Carlo Conti che vedrà sul palco i migliori concorrenti dell’undicesima edizione appena conclusa e i campioni dello scorso anno. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ci vediamo venerdì in prima serata su #Rai1 e in diretta streaming @RaiPlay! pic.twitter.com/8NUt85CLgk — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 16, 2021

Tale e Quale Show, chi sono i concorrenti in gara stasera 19 novembre 2021 su Rai1

Nel corso delle due ore di diretta, i concorrenti si sfideranno come sempre in incredibili trasformazioni che li metteranno nei panni di grandi artisti del panorama italiano e internazionale. Per quanto riguarda l’edizione 2021, saliranno sul palco i campioni in carica Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Loro avversari saranno i campioni dello scorso anno Barbara Colia, Virginio, Carolina Rey e Pago. A differenza delle puntate tradizionali, ancora ignote le performance, che probabilmente resteranno segrete fino alla messa in onda.

Al tavolo della giuria di Tale e Quale Show, spazio al trio Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, che stasera potrà contare su una presenza straordinaria. In via eccezionale, sarà in studio anche Antonella Clerici, al cui fianco siederà un ulteriore giudice segreto, che sarà svelato solo nel corso della puntata. Sulla falsariga della recente edizione, anche i concorrenti esprimeranno la loro preferenza votando se stessi oppure un loro collega, in attesa del verdetto espresso dal pubblico. I telespettatori potranno infatti esprimersi tramite i canali Facebook e Twitter del programma. Le tre esibizioni più amate potranno così aggiudicarsi rispettivamente cinque, tre e un punto, fondamentali per la vittoria finale.

Alle spalle dei protagonisti, anche stasera ci saranno i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla actor coach Emanuela Aureli. Confermato anche l’appuntamento con gli imitatori del web, protagonisti prossimamente dello show Tali e Quali. È ancora possibile iscriversi inviando la propria candidatura sul sito ufficiale del programma.