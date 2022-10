Tale e Quale Show stasera su Rai1: le imitazioni della quarta puntata

Stasera 21 ottobre, alle 21.25 su Rai1, torna Tale e Quale Show per una nuova puntata all’insegna di musica e divertimento. Il varietà di viale Mazzini vede, anche quest’anno, un gruppo di 11 vip che si presenteranno sul palcoscenico per impersonare in tutto e per tutto i grandi artisti della scena internazionale. L’obiettivo è convincere una giuria di quattro elementi – tre fissi più uno variabile – e il pubblico da casa per guadagnare punti in classifica. Al momento in testa c’è Antonino, vincitore dei primi due appuntamenti ma assente dal podio la scorsa settimana. Alla conduzione, come sempre, Carlo Conti, che presenterà i concorrenti in gara e si cimenterà con alcuni divertenti sketch in diretta. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tale e Quale Show, le imitazioni di stasera 21 ottobre 2022 su Rai1

Già disponibili, grazie ai canali social della trasmissione, la scaletta di tutte le imitazioni in programma. Tutti gli artisti canteranno, come sempre, dal vivo con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Stando alle anticipazioni della Rai, stasera a Tale e Quale Show Elena Ballerini impersonerà Arisa, mentre Rosalinda Cannavò cercherà di emulare voce e movenze dell’attuale conduttrice di X Factor Francesca Michielin. Test difficili per Samira Lui e Valeria Marini, che proveranno a imitare rispettivamente Jennifer Lopez e Shakira. Momento amarcord con Alessandra Mussolini, che porterà sul palco le note di Milva, e con Valentina Persia che proverà ad imitare Gabriella Ferri. Andrea Dianetti invece si calerà nei panni di Achille Lauro, mentre Claudio Lauretta avrà l’arduo compito di impersonare l’eccentrico Renato Zero.

Spazio, anche per gli uomini, alla musica internazionale. Antonino, leader della classifica provvisoria, canterà un brano di Rod Stewart, mentre Gilles Rocca sarà Jon Bon Jovi. Incentrata ancora una volta sul divertimento la performance di Francesco Paolantoni, che anche stasera si farà accompagnare da Gabriele Cirilli. Dopo aver interpretato Stanlio e Ollio, i due si caleranno oggi nei panni di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, verosimilmente sulle note di Caramello. Curiosità su chi dei due proverà a imitare la voce e soprattutto le movenze e il look della cantante. Le performance saranno valutate, anche oggi, da una giuria di quattro elementi. Al tavolo ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio oltre a un quarto membro a sorpresa. I rumors parlano di Tullio Solenghi nei panni di Giampiero Mughini. Il pubblico da casa potrà votare tramite Facebook e Twitter, assegnando un punteggio alle migliori performance.