Tale e Quale Show stasera su Rai1: imitazioni e classifica provvisoria

Terzo appuntamento con Tale e Quale Show, quest’anno giunto alla 12esima edizione. Stasera 14 ottobre, alle 21.25 su Rai1, Carlo Conti condurrà la nuova puntata in cui i 12 concorrenti (11 più una special guest) tenteranno ancora una volta di emulare i grandi della musica. La scorsa settimana si impose Antonino, già vincitore dell’esordio e vero dominatore della trasmissione. Con Live a Light On di Tom Walker ha battuto Andrea Dianetti e Claudio Lauretta. Il primo aveva riproposto le movenze di Gianni Morandi, il secondo si era calato nelle vesti di Pino Daniele. La terza puntata promette ulteriore spettacolo, soprattutto leggendo le imitazioni in cartellone. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Quanto vi siete emozionati con questa esibizione? ✨​Antonino vuole lasciare il segno e vince ⚡​ Per rivedere la puntata di #taleequaleshow su RaiPlay 👉 https://t.co/MGpsld11iM pic.twitter.com/8ZTnhUWTKw — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 8, 2022

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni di stasera 14 ottobre 2022 su Rai1

Grande attesa per la scaletta di stasera 14 ottobre, che vedrà i concorrenti alle prese con diverse imitazioni dal grande fascino. Il primo della classe Antonino proverà il terzo successo consecutivo portando sul palco un brano Fausto Leali. Elena Ballerini se la vedrà con Céline Dion, mentre Rosalinda Cannavò dovrà emulare la popstar Dua Lipa. Samira Lui invece vestirà i panni di Gaia, mentre Valeria Marini dovrà replicare in tutto e per tutto Patty Pravo. Curiosità su Alessandra Mussolini, chiamata a cantare un brano di Lady Gaga, una delle artiste più trasformiste del panorama mondiale. Senza dimenticare Valentina Persia, che indosserà a Tale e Quale Show i panni maschili del rapper campano Clementino.

Andrea Dianetti, medaglia d’argento la scorsa settimana con Gianni Morandi, porterà oggi sul palco un altro gigante della musica italiana come Claudio Baglioni. Claudio Lauretta, sul gradino più basso del podio anche nella classifica provvisoria, canterà invece un brano di Zucchero. E ancora, Gilles Rocca interpreterà Dargen D’Amico, mattatore dell’estate musicale con Dove si balla e oggi giudice di X Factor. Infine, molto singolare la performance di Francesco Paolantoni, che quest’anno si fa sempre accompagnare dalla sua special guest Gabriele Cirilli. I due infatti proveranno a riportare sul palco di Tale e Quale Show il mito di Stanlio e Ollio. I concorrenti canteranno sempre dal vivo con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

La giuria in studio e la classifica provvisoria dopo le prime due puntate

Giudici imparziali di Tale e Quale Show saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si affiancherà una quarta figura a sorpresa, che verrà rivelata solo durante la puntata. La settimana scorsa giunse in studio Barbara Foria, che vestì i panni di Serena Bortone. Inoltre, ogni concorrente potrà esprimere la propria preferenza per un avversario oppure per se stesso, enorme vantaggio per la classifica. Al momento, dopo due puntate, in testa c’è Antonino con 66 punti, frutto delle due vittorie consecutive. Segue Andrea Dianetti con 58 e Claudio Lauretta con 52. Ai piedi del podio Elena Ballerini con 51 punti, una lunghezza di vantaggio su Gilles Rocca. Sesta Alessandra Mussolini (48), davanti a Samira Lui (45), Rosalinda Cannavò (42), Valentina Persia (39) e Valeria Marini (33). Chiudono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, ben staccati con appena 20 punti conquistati.