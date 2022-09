Tale e Quale Show stasera su Rai1: format, concorrenti, giuria e ospiti

Format che vince non si cambia. Potrebbe essere questo lo slogan di Tale e Quale Show, che per la 12esima edizione si appresta a mantenere la sua canonica struttura. Stasera 30 settembre, alle 21.25 su Rai1, andrà infatti in onda la prima delle otto nuove puntate che vedranno diversi vip italiani misurarsi con l’imitazione di celebrità della musica nostrane e internazionali. Alla guida ci sarà, anche quest’anno, Carlo Conti. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tale e Quale Show, chi sono i concorrenti di stasera 30 settembre 2022 su Rai1

Il programma di Carlo Conti tornerà stasera 30 settembre dopo il grande successo in termini di ascolti, ma soprattutto di interazioni social, dello scorso anno. Lo farà con un cast di vip che chiamerà all’interno degli studi Fabrizio Frizzi di Roma personalità molto diverse tra loro. Protagonisti della nuova stagione di Tale e Quale Show saranno, per le donne, Alessandra Mussolini, Samira Lui, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Valeria Marini ed Elena Ballerini. D’altro canto, il roster maschile comprenderà Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Andrea Dianetti, Antonino Spadaccino e Francesco Paolantoni. Quest’ultimo potrà contare sull’esperienza nello show di Gabriele Cirilli, personal coach d’eccezione. Ciascun artista si esibirà dal vivo, su arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show, format del programma, ospite e giuria stasera 30 settembre 2022

Come anticipato, dunque, il format di Tale e Quale Show non presenterà alcuna differenza rispetto allo scorso anno. Ogni concorrente salirà sul palco per cantare un brano famoso di un artista italiano o internazionale, imitandone voce, look e movenze. L’obiettivo è infatti non solo realizzare una cover, ma impersonare in tutto e per tutto il cantante in questione. Per farlo, i vip in gara potranno contare su consigli e avvertenze di speciali coach. Saranno anche quest’anno Maria Grazia Fontana, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e Dada Loi per la voce ed Emanuela Aureli per il vestiario.

Il compito di valutare le performance e stilare una classifica sarà nelle mani di tre giudici, che siederanno ai piedi del palco. Torneranno a Tale e Quale Show la veterana Loretta Goggi, presente in ogni edizione, oltre a Cristiano Malgioglio (new entry lo scorso anno) e Giorgio Panariello, in studio dal 2018. Dopo il test della scorsa stagione, confermata anche la presenza di un quarto giudice, differente per ogni puntata. Stasera 30 settembre toccherà al cabarettista Leonardo Fiaschi, che impersonerà un istrionico Jovanotti. Spazio anche al voto del pubblico da casa, che potrà esprimere il proprio giudizio tramite gli account Facebook e Twitter del programma. Le tre esibizioni migliori riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, sommandosi ai voti dei quattro giudici in studio. Ogni episodio decreterà un vincitore, mentre alla fine con la classifica generale sarà possibile eleggere il Campione di Tale e Quale Show 12.