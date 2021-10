Tale e Quale Show, stasera su Rai1: Dennis Fantina, carriera, vita privata e Instagram del cantante

Torna il divertimento con la musica di Tale e Quale Show. Stasera, 22 ottobre 2021, alle 21,25 su Rai1, Carlo Conti presenterà la sesta puntata del programma fra i più seguiti del prime time televisivo, capace di totalizzare sette giorni fa uno share del 22,5 per cento pari a 4,3 milioni di telespettatori. L’episodio sarà poi anche disponibile alla visione in streaming o sull’app RaiPlay.

Tale e Quale Show, le performance di stasera 22 ottobre 2021 su Rai1

Mancano tre settimane alla fine e continuano gli avvicendamenti in vetta alla classifica fra gli 11 concorrenti di Tale e Quale Show. La scorsa settimana hanno trionfato per la terza volta in stagione i Gemelli di Guidonia, perfetti nel riportare sul palco l’energia dei New Trolls con il brano Quella carezza della sera. Seconda piazza per un habitué del podio, Dennis Fantina, che ha replicato l’hard rock di Brian Johnson e dei suoi Ac/Dc. Medaglia di bronzo, a pari merito, per Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, che rispettivamente hanno interpretato Blondie e Irama. Grazie al successo di puntata, i Gemelli di Guidonia hanno anche guadagnato la vetta della classifica, seguiti da Deborah Johnson e Dennis Fantina.

La finale si avvicina e i punti iniziano a pesare sempre più. Per questo ogni concorrente dovrà dare il meglio di sé, correndo anche qualche rischio. Difficile la performance che attenderà Francesca Alotta, la quale cercherà di rendere omaggio alla grande Mia Martini, mentre Dennis Fantina impersonerà Riccardo Cocciante. Deborah Johnson sarà invece Shirley Bassey, Federica Nargi canterà un brano di Romina Power e Stefania Orlando vestirà i panni di Cher. Alba Parietti sarà Amanda Lear, mentre Biagio Izzo tenterà la fortuna con Angelo Branduardi. Ipotesi poker per i Gemelli di Guidonia, alla prova con l’energia canora de Il Volo, mentre Simone Montedoro si cimenterà con Julio Iglesias. Infine, Pierpaolo Pretelli porterà sul palco Cesare Cremonini e Ciro Priello farà rivivere il mito del re del pop Michael Jackson.

A valutare le performance, come sempre, i giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, più un quarto membro a sorpresa che sarà svelato solo durante la puntata. Oltre al loro voto, spazio alle preferenze del pubblico e degli stessi concorrenti, che potranno votare se stessi o favorire un loro avversario. Le interpretazioni dal vivo saranno accompagnate dall’orchestra di Pinuccio Pinazzoli.

Chi è Dennis Fantina, carriera e vita privata del concorrente di Tale e Quale Show stasera 22 ottobre 2021

Dennis Fantina, gli inizi e la carriera professionale

Triestino, classe 1976, Dennis Fantina è uno dei volti più amati di questa edizione di Tale e Quale Show. Il cantante e conduttore radiofonico ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997, ma ha ottenuto un primo successo solo nel 2001, grazie alla sua partecipazione a Saranno Famosi. La sua carriera lo ha poi portato come concorrente anche in Notti sul ghiaccio (2006) e All Together Now (2019).

Quanta energia ci vuole per imitare @BrianJohnson degli @acdc?

Lo sa bene @Dennis_Fantina che ha studiato tutta la settimana per convincere la giuria!

Il vostro giudizio? #taleequaleshow pic.twitter.com/vZJhfEkaIv — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 15, 2021

Interessante anche la sua storia nel mondo discografico. Due finora gli album pubblicati, Dennis nel 2002 con il supporto di Mango, Elisa e Michele Zarrillo, e Io credo in te. Quest’ultimo ha venduto in poco tempo 40 mila copie, ottenendo il riconoscimento come Disco d’oro, frutto anche della collaborazione di artisti come Red Canzian. Tanti i suoi tentativi nei vari talent show musicali, tra cui The Voice, tutti senza successo. Ha persino provato la fortuna a Sanremo Giovani, ma è stato scartato nelle prime selezioni.

Dennis Fantina, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sua vita privata, Dennis Fantina è sposato dal 2005 con una donna di nome Sabina. Dal loro amore sono nati due figli, Neal (2005) e Nathan (2011). Attivo sui social, ha un profilo Instagram con 13,7 mila follower, dove è solito pubblicare diversi momenti intimi con la sua famiglia. L’artista è presente anche su Twitter, dove il suo account conta poco più di 7 mila follower.