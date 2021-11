Tale e Quale Show stasera su Rai1: chi è Simone Montedoro, carriera e vita privata

Tale e Quale Show, è l’ora della verità. Dopo tante esibizioni, performance all’ultimo grido e tante risate, i concorrenti sono ora pronti per l’ultimo atto. Stasera, alle 21,25 su Rai1, Carlo Conti introdurrà per l’ultima volta in stagione gli aspiranti campioni, con una scaletta piena di interessanti novità. La visione della puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tale e Quale Show, la scaletta di stasera 5 novembre 2021 su Rai1

Dai Beatles a Ed Sheeran, tutte le esibizioni di stasera

Tutto pronto per l’elezione del Campione di Tale e Quale Show 2021. La precedente puntata, la settima stagionale, era stata vinta da Ciro Priello. Il volto dei The Jackal aveva convinto giudici e pubblico da casa con una grande interpretazione di Perdere l’amore di Massimo Ranieri, scalando così un po’ la classifica. Attualmente, ancora in testa i Gemelli di Guidonia, tallonati a poca distanza da Francesca Alotta e Dennis Fantina. Saranno loro tre, con ogni probabilità, a contendersi il premio finale.

Anche stasera sul palco rivivranno grandi celebrità della musica italiana e internazionale. La showgirl Federica Nargi dirà addio al programma nei panni di Sylvie Vartan, mentre Deborah Johnson farà suonare le note della grande Aretha Franklin. Stefania Orlando impersonerà Caterina Caselli, Alba Parietti ci proverà con Alice e Biagio Izzo sarà Cristiano Malgioglio (presente in giuria). I Gemelli di Guidonia tenteranno di difendere il primato con un omaggio tanto bello quanto difficile ai Beatles, mentre Francesca Alotta tenterà l’attacco alla vetta con Loredana Bertè e Dennis Fantina con Andrea Bocelli. Infine, Simone Montedoro ricorderà Nino Manfredi e Pierpaolo Pretelli cercherà di replicare le movenze di Robbie Williams. Il vincitore della scorsa puntata Ciro Priello tenterà il bis con Ed Sheeran.

La giuria e le modalità di voto

Come sempre, i concorrenti dovranno convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ai tre si unirà un quarto giudice a sorpresa, che resterà nascosto fino all’inizio della puntata. Anche stasera, come nei precedenti appuntamenti, gli stessi concorrenti potranno esprimere il loro parere, votando se stessi oppure un loro avversario. Il pubblico da casa invece avrà modo di rendere noti suoi gusti con un voto su Facebook e Twitter. Le performance più votate otterranno rispettivamente 5,3 e 1 punto, che si andranno a sommare a quelli della classifica generale. Chi sarà il campione finale? Appuntamento a stasera, ore 21,25, Rai1.

Simone Montedoro, carriera e vita privata dell’attore concorrente di Tale e Quale Show

Simone Montedoro, carriera professionale

Nei panni di Nino Menfredi ci sarà stasera Simone Montedoro, attore romano nato il 28 luglio 1973. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha preso avvio come interprete di fotoromanzi, prima di sbarcare a teatro con No Exit e A chi toccherà stasera nel 1998. Sul palcoscenico si ricorda anche la sua partecipazione fra 2004 e 2006 in Scoppio d’amore e guerra con Rocco Papaleo e Lucrezia Lante della Rovere.

In tv, Simone Montedoro mosse i primi passi con il film Il centravanti è stato assassinato verso sera (1999) e con la miniserie L’avvocato Porta (2000). Ha poi recitato in alcuni episodi de Il commissario Montalbano, Diretto di Polizia (seconda e sesta stagione) e Un Medico in famiglia 3. Il suo ruolo più famoso giunge con Don Matteo, quando viene scelto per interpretare il capitano dei Carabinieri Giulio Tommasi al fianco di Terence Hill e Nino Frassica. Fra i suoi ultimi lavori, ha ricoperto il ruolo di voce narrante ne La caserma, docureality su Rai2, ed è stato concorrente de Il cantante mascherato su Rai1 con la maschera dell’orso.

Simone Montedoro, vita privata e social

Simone Montedoro ha dichiarato di aver dovuto affrontare un tumore. Nel 2004 gli fu infatti diagnosticato il Linfoma di Hodgkin, un male degenerativo che colpisce il sistema linfatico, da cui fortunatamente si è completamente ripreso. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, ha avuto in passato una relazione con Manuela Arcuri, mentre ora è fidanzato con Lara Carnevale, professionista di atletica leggera. I due vivono a Ibiza e nel 2014 hanno avuto il primo figlio, Matteo.

Montedoro è presente sui social, tanto che ha un account Instagram con 95,9 mila follower dove condivide scatti personali della vita con la sua famiglia.