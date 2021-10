Tale e Quale Show, stasera su Rai1: i Gemelli di Guidonia, carriera, vita privata e Instagram dei cantanti

Penultimo passo verso il gran finale. Stasera, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti fra musica e divertimento. La puntata di venerdì scorso ha portato un nuovo avvicendamento il vetta alla classifica generale. Grazie alla sua convincente performance nei panni di Mia Martini, sulle note di E non finisce mica il cielo, Francesca Alotta è balzata al primo posto. A pari merito con lei i Gemelli di Guidonia, mentre leggermente più staccato Dennis Fantina, classificatosi secondo venerdì scorso con il “suo” Riccardo Cocciante. Visione disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Tale e Quale Show, classifica e scaletta di stasera 29 ottobre 2021

Altro giro, altra giostra questa sera con gli 11 concorrenti impegnati in imitazioni sempre più complesse. Alotta cercherà il bis e la conferma del primo posto con Mariah Carey, mentre i Gemelli di Guidonia la incalzeranno vestendo i panni dei Pooh. Dennis Fantina invece attaccherà con Elvis Presley, il mito del rock’n’roll. Spazio anche a Deborah Johnson che porterà sul palco Gloria Gaynor e alla showgirl Federica Nargi, in scena con le sembianze di Cristina D’Avena. Stefania Orlando si confronterà con Fiorella Mannoia, Alba Parietti tenterà di replicare le movenze di Mick Jagger e Biagio Izzo ci proverà con Colapesce & Dimartino. Simone Montedoro se la vedrà con Bobby Solo, Pierpaolo Pretelli sarà Ultimo e Ciro Priello, dopo l’ottima manche nei panni di Machael Jackson, omaggerà Massimo Ranieri.

A commentare e valutare i concorrenti, come sempre, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Spazio anche a un quarto giurato, la cui identità rimane segreta fino alla messa in onda del programma. Il pubblico da casa potrà interagire attraverso i canali social del programma (Facebook e Twitter), premiando il suo beniamino o il migliore di puntata. Le esibizioni più amate si aggiudicheranno, rispettivamente, 5, 3 e 1 punto. Il tutto in attesa del prossimo episodio per il gran finale.

Chi sono i Gemelli di Guidonia, carriera e vita privata dei concorrenti di Tale e Quale Show stasera 29 ottobre 2021 su Rai1

Gemelli di Guidonia, carriera professionale

I tre fratelli Pacifico (37), Gino (34) ed Eduardo Acciarino (33) sono i Gemelli di Guidonia, beniamini del pubblico della nuova edizione di Tale e Quale Show. Al comando della classifica sin dalle prime battute del programma, hanno sempre convinto giudici e telespettatori grazie al loro talento e alla loro capacità di trasformazione che li ha portati ad omaggiare tante star italiane e internazionali.

Appassionati di musica sin da piccoli, si divertivano a suonare e cantare già nelle mura della loro casa. Pacifico era solito suonare le tastiere, mentre Gino lo accompagnava alla voce. Eduardo invece si è unito solo in seconda battuta, spronato dalla voglia e dalla capacità dei due fratelli maggiori. Il loro esordio nel mondo discografico risale al 1999 con il nome di Effervescenti Naturali.

Nel corso della carriera hanno partecipato a diverse trasmissioni (I raccomandati, Trasgressioni, Buone Notizie) e si sono esibiti anche per Papa Giovanni Paolo II. La vera svolta è giunta nel 2013 con Edicola Fiore. Il programma di Rosario Fiorello li ha fatti conoscere con il nome odierno, Gemelli di Guidonia, e li lancia in duetti con Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Biagio Antonacci. Da allora sono apparsi a Quelli che il calcio, Viva RaiPlay, Stasera tutto è possibile, Tú sí que vales e L’altro Festival. Nel 2019 hanno anche pubblicato il loro primo singolo inedito, Mina dov’è.

Gemelli di Guidonia, vita privata e social network

Molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, hanno mantenuto gran riserbo circa le loro relazioni familiari. Nulla si sa infatti circa matrimoni, compagne o fidanzate dei tre membri del gruppo, che hanno puntato sulla privacy anche sui canali social. Il loro account Instagram, che conta 13 mila follower, presenta solo contenuti riguardanti la loro vita professionale.