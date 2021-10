Tale e Quale Show, stasera su Rai1: Francesca Alotta, carriera, vita privata e Instagram della cantante

Rai1 è pronta ad accogliere una nuova serata di Tale e Quale Show, varietà autunnale di punta di viale Mazzini pronto a tornare stasera 15 ottobre 2021 alle ore 21,15. Alla conduzione ci sarà ancora Carlo Conti, alla cui corte si presenteranno i vari concorrenti per una sfida all’ultima imitazione. La puntata sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma e sull’app RaiPlay.

Tale e Quale Show, scaletta e performance di stasera 15 ottobre 2021 su Rai1

La scorsa puntata aveva visto il trionfo di Pierpaolo Pretelli, capace di portare sul palco una versione eccellente e molto fedele di Clementino. Immediatamente dietro si erano piazzati Dennis Fantina grazie al suo Fausto Leali e Deborah Johnson che ha restituito al pubblico un’interpretazione fedele di Diana Ross. Grazie al bronzo di venerdì scorso, quest’ultima è però in testa nella classifica generale, seguita da Francesca Alotta e da Dennis Fantina, attualmente sul gradino più basso del podio. Tutto però potrà essere sovvertito stasera, grazie a una scaletta che promette scintille ed emozioni.

Si sta impegnando ogni settimana @FrancescaAlotta ma non è ancora riuscita a vincere una puntata. Ce la farà?

Guarda l'imitazione su RaiPlay 👉 https://t.co/Nq4J0JnJhd#taleequaleshow pic.twitter.com/Zpiv2aMuPP — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 12, 2021

La leader della classifica Johnson ricorderà il padre Wess vestendo i panni di Dori Ghezzi, mentre la showgirl Federica Nargi proverà a incantare tutti portando sul palco Heather Parisi. Francesca Alotta si misurerà con le corde vocali di Anastacia, Stefania Orlando proporrà il pop-rock dei Blondie e Alba Parietti sarà Ornella Vanoni. Performance difficile anche per Dennis Fantina, secondo la scorsa settimana, che oggi dovrà emulare l’hard rock degli Ac/Dc impersonando Brian Johnson. E ancora, i Gemelli di Guidonia interpreteranno i New Trolls, mentre Biagio Izzo sarà Adriano Pappalardo. Per chiudere, Simone Montedoro vestirà i panni di Antonello Venditti, Pierpaolo Pretelli sarà Irama e Ciro Priello dei The Jackal porterà sul palco l’energia di Tiziano Ferro.

L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta?

Guardala su RaiPlay 👉 https://t.co/rwBYjHZogy#taleequaleshow pic.twitter.com/gGLij1LM24 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 10, 2021

A giudicare le performance, come sempre, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio oltre a un compagno d’avventura che rimarrà misterioso fino all’inizio della puntata. Spazio, come da tradizione, al voto del pubblico tramite i canali social del programma e agli stessi concorrenti, che potranno esprimere la loro preferenza per se stessi o per un avversario.

Chi è Francesca Alotta, carriera e vita privata della concorrente di Tale e Quale Show stasera 15 ottobre 2021 su Rai1

Francesca Alotta gli inizi e la carriera

Francesca Alotta, attualmente seconda nella classifica di Tale e Quale Show, è nata a Palermo l’1 gennaio 1968. Figlia d’arte – suo padre è infatti il cantante Filippo Alotta – ha mosso i primi passi nella musica come corista di Mietta nell’album Volano le pagine. In coppia con Aleandro Baldi ha vinto il 42esimo Festival di Sanremo con il singolo Non amarmi che ha anticipato anche l’uscita del suo primo album omonimo.

L’anno successivo ha tentato il bis sul palco dell’Ariston con il brano Un anno di noi, classificandosi però decima. Il singolo ha comunque trovato spazio nel suo secondo lavoro discografico, Io e te, che ha riscosso grande successo anche all’estero. Quattro anni dopo, nel 1997, ha invece pubblicato il suo terzo album, Buonanotte alla luna dove ha duettato con Loredana Bertè nella celebre …e la luna bussò.

Negli anni si sono susseguite numerose partecipazioni a programmi tv e talk show, tra cui Buona Domenica e Domenica In. Nel 2018 è invece tornata con un nuovo singolo, Anima sola in coppia con Mauro Pina. Come rivelato in un’intervista a Che News, nel 2022 dovrebbe uscire un album con le canzoni nate durante il lockdown.

Francesca Alotta, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Alotta ha sempre scelto il riserbo. Tuttavia, nel 2020 ha rivelato di aver combattuto e vinto un cancro. In un’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo ha invece parlato del suo vecchio amore e del bambino perso prima della nascita. «Aspettavo un bambino, ma in quei momenti ho scoperto che il mio uomo mi tradiva con un’altra donna», ha rivelato Alotta. «Sono rimasta sola in ospedale e lì ho perso il bambino. Solo dopo ho scoperto che per me diventare mamma è quasi impossibile».

Francesca è molto attiva sui social, tanto che possiede un account su tutte le principali piattaforme. Su Instagram vanta 20,5 mila follower, su Twitter quasi 10 mila e su Facebook poco più di 9 mila.