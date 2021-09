Tale e Quale Show, carriera, vita privata instagram di Pierpaolo Pretelli concorrente stasera 17 settembre2021 su Rai1

L’attesa è finita, finalmente ritorna Tale e Quale Show. Stasera, su Rai1 alle ore 21,25. Dopo la pausa estiva, ripartono i programmi e gli show più attesi del palinsesto, fra cui quello guidato da Carlo Conti. Il conduttore toscano sarà alla guida dell’undicesima stagione del programma di intrattenimento divenuto un cult della televisione generalista.

Tale e Quale Show, scaletta e concorrenti stasera 17 settembre 2021 su Rai1

Otto puntate a cadenza settimanale in cui tredici concorrenti (due in più rispetto alle precedenti edizioni) appartenenti al mondo dello spettacolo si esibiranno imitando le star della musica italiana e internazionale. E la scaletta preannuncia già momenti indimenticabili. Alba Parietti impersonerà Loredana Bertè, mentre a Stefania Orlando toccherà il difficile compito di portare sul palco le movenze di Lady Gaga. Spazio poi alla Donna Summer di Deborah Johnson (figlia del grande Wess) e a Francesca Alotta, che si presenterà alla giuria con il volto di Emma Marrone.

E ancora, la showgirl Federica Nargi vestirà i panni di Elettra Lamborghini, mentre Simone Montedoro (il capitano Tommasi di Don Matteo) sarà Francesco De Gregori. Ciro Priello, volto dei The Jackal, sarà Stash dei The Kolors, Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di Amici) interpreterà Eros Ramazzotti. L’energia di Ricky Martin tornerà sul palco grazie a Pierpaolo Pretelli, mentre il comico Biagio Izzo si esibirà con la hit Bongo Cha Cha Cha. Infine, il trio Gemelli di Guidonia (noti per Edicola Fiore al fianco di Fiorello) si trasformerà in Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti per cantare la celebre Mille.

Giuria e novità dell’11esima stagione, arriva Cristiano Malgioglio

A giudicare le loro performance ci sarà una giuria ancora più agguerrita anche grazie a una new entry d’eccezione. Accanto a Loretta Goggi e allo showman Giorgio Panariello, quest’anno ci sarà infatti Cristiano Malgioglio. Ad essi, ogni puntata si aggiungerà un quarto giudice speciale: un imitatore, il cui nome non è stato svelato ma che i rumors identificano con Gabriele Cirilli, impersonerà di volta in volta un personaggio diverso appartenente al mondo dello spettacolo, della cultura e della politica. Oggi sarà il “turno” di Vittorio Sgarbi.

Grande novità dell’anno è però l’introduzione del pubblico. Oltre al voto dei giudici, infatti, i telespettatori potranno esprimere le loro preferenze attraverso i canali social del programma. Il concorrente che avrà ottenuto più voti riceverà cinque punti, il secondo tre, il terzo uno, che andranno a sommarsi a quelli assegnati dalla giuria. «Non un’incidenza forte», ha spiegato Conti in conferenza stampa, «ma un modo per far sentire il pubblico parte dello show». L’edizione, come confermato dalla produzione, sarà interamente dedicata alla memoria di Raffaella Carrà.

Pierpaolo Petrelli, carriera e vita privata del concorrente di Tale e Quale Show

Fra i tredici concorrenti di Tale e Quale Show ci sarà Pierpaolo Pretelli, ex volto del Grande Fratello Vip. Classe 1990, è originario di Maratea, in provincia di Potenza. Qui ha trascorso infanzia e adolescenza, conseguendo il diploma di liceo scientifico prima di trasferirsi a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Tuttavia, non ha mai ultimato gli studi preferendo dedicarsi alla carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 2013, dopo aver figurato come ballerino ne I migliori anni, è stato scelto infatti come primo velino di Striscia la Notizia assieme a Elia Fongaro.

La fama nazionale è nata a seguito della sua partecipazione al programma tv Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore e a Temptation Island Vip come tentatore. Ha partecipato anche al Grande Fratello Vip dello scorso anno, dove si è classificato al secondo posto. Qui ha anche conosciuto la sua attuale fidanzata, l’influencer e modella Giulia Salemi. Nel 2020 è anche arrivato il suo primo singolo musicale, Rondine, cui ha fatto seguito nel 2021 L’estate più calda, scritto da Shade.

Per quanto riguarda la vita personale, prima della relazione con Salemi, Pretelli, sempre nella casa più spiata d’Italia è stato l’amico speciale di Elisabetta Gregoraci. Prima ancora era fidanzato con Ginevra Lambruschi, influencer ex fiamma di Stash dei The Kolors, e con la modella e attrice cubana Ariadna Romero (Pechino Express e L’Isola dei Famosi 14). Da quest’ultima ha avuto un figlio, Leonardo, nel 2017. Molto attivo sui social, il suo account Instagram conta 641 mila follower.