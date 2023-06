Tale e Quale Show 2023, svelata la giuria: i nomi per la prossima edizione

Tale e Quale Show 2023 ritornerà da settembre sempre su Rai 1. Al timone Carlo Conti, che avrebbe confermato la stessa giuria della scorsa stagione.

La giuria di Tale e Quale Show 2023

Secondo le prime indiscrezioni, il conduttore avrebbe già scelto la giuria per il format che ritornerà a metà settembre. Squadra vincente non si cambia, deve aver pensato Carlo Conti che avrebbe deciso di lasciare intatto il team di giurati della trasmissione. Così, anche la prossima stagione dovrebbe vedere al banco Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il trio sarà protagonista di Tale e quale show per la terza stagione consecutiva.

Cristiano Malgioglio è stato impegnato fino a qualche settimana fa nella giuria del serale di Amici su Canale 5, dove ha riscosso molto successo entrando subito in sintonia con gli altri membri, tanto che si vociferava che il paroliere potesse non fare ritorno in Rai. Così non dovrebbe essere, invece.

Il fortunato talent show è arrivato alla 13esima edizione. La prima puntata è stata trasmessa da Rai 1 il 20 aprile 2012, sempre con la conduzione di Carlo Conti che ne è anche autore. Il programma è l’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3. Il format prevede una gara fra vip impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone dei quali reinterpretano le canzoni riproponendole dal vivo. Loretta Goggi è giudice sin dalla prima edizione ed è stata affiancata da Giorgio Panariello a partire dall’ottava stagione e da Cristiano Malgioglio dall’undicesima. In precedenza sono stati giudici del talent show anche Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Enrico Montesano, Claudio Amendola, Claudio Lippi e Gigi Proietti.