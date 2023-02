Tale e Quale Sanremo stasera su Rai1: scaletta, imitazioni e ospiti

Tutto pronto per la finale di Tale e Quale Sanremo, lo spin off del programma di Carlo Conti dedicato al Festival della canzone italiana. Stasera 25 febbraio, alle 21.25 su Rai1, in onda la seconda puntata in cui ogni concorrente porterà sul palco una hit che ha illuminato l’Ariston. Attualmente la classifica provvisoria vede in testa Gilles Rocca, che ha stupito tutti sabato scorso con la sua versione di Salirò di Daniele Silvestri. Sul podio Stefania Orlando e Paolo Conticini, che hanno interpretato nella prima serata brani di Fiorella Mannoia e Nicola di Bari. Tante le imitazioni in scaletta per la finale, da Anna Oxa a Diodato e Adriano Celentano. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tale e Quale Sanremo, le anticipazioni di stasera 25 febbraio 2023 su Rai1

Gli artisti in gara nella finalissima dovranno convincere, come sabato scorso, i quattro giudici di Tale e Quale Show. Al tavolo siederanno Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, che torna dopo che nel precedente appuntamento aveva lasciato il posto a Leonardo Pieraccioni. Quarto giudice sarà un imitatore a sorpresa che assumerà le sembianze dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Il leader della classifica Gilles Rocca imiterà stasera Francesco Gabbani, probabilmente con il brano Occidentali’s Karma, campione nel 2017. Stefania Orlando tenterà il sorpasso con un’imitazione di Anna Oxa, artista più discusse proprio nella passata edizione, mentre Paolo Conticini si metterà alla prova con un brano di Eduardo De Crescenzo. In scaletta anche Bianca Guaccero nei panni del mito Mia Martini, Valeria Marini in quelli di Patty Pravo e Alba Parietti che imiterà Alice.

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo

Lontano 🎶🎶🎶

Grazie Gilles per averci fatto emozionare stasera nei panni di Daniele Silvestri ❤ pic.twitter.com/KD7nVnXi7t — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) February 19, 2023

Spazio anche per un cambio fra gli artisti. Sarà assente dalla finalissima di Tale e Quale Sanremo Rosalinda Cannavò, che lascerà il posto a Carolina Rey nei panni inediti di Nada. Valentina Persia salirà sul palco nei panni di Elio e le Storie Tese, mentre Andrea Dianetti imiterà Diodato. Infine, Pierpaolo Pretelli canterà una hit di Gigi D’Alessio mentre il duo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli duetterà con un brano di Adriano Celentano e Claudia Mori. Per ogni esibizione, i concorrenti potranno fare affidamento sul maestro Pinuccio Pirazzoli e sui abilissimi vocal e actor coach. Ad affiancare gli artisti ci saranno Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella ed Emanuela Areli.