Tale e Quale Sanremo, lo speciale stasera su Rai1: giuria e concorrenti

Tale e Quale Show omaggia il Festival di Sanremo. A una settimana dalla finale dell’Ariston vinta da Marco Mengoni, il programma di Carlo Conti torna con un appuntamento speciale. Stasera 18 febbraio, alle 21.25 su Rai1, avrà luogo una sfida a suon di hit che hanno fatto ballare ed emozionare il teatro ligure e la gente a casa. Fra i concorrenti ci saranno i migliori delle ultime due edizioni, pur mancando i vincitori Antonino e i Gemelli di Guidonia. Ci saranno invece, fra gli altri, Valeria Marini, Bianca Guaccero, Gilles Rocca e Stefania Orlando. Eccezionalmente per la prima puntata, in giuria ci sarà l’attore Leonardo Pieraccioni. Si replicherà sabato prossimo 25 febbraio con la seconda e ultima serata. La visione di Tale e Quale Sanremo sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tale e Quale Sanremo, le anticipazioni dello speciale stasera 18 febbraio 2023 su Rai1

La puntata di stasera 18 febbraio vedrà protagonisti 13 vip delle precedenti due stagioni del programma. Sul palco degli studi Fabrizio Frizzi di Roma dovranno imitare, nel look e soprattutto nella voce, gli artisti che hanno cantato al Festival di Sanremo. Sebbene molti si concentreranno sull’ultimo anno, ci si potrà concentrare anche su tutti cantanti che hanno partecipato in una qualsiasi delle 73 edizioni della rassegna musicale. Ancora top secret le imitazioni, anche se è facile pensare per stasera alla cover di Due Vite, brano con cui Marco Mengoni ha bissato una settimana fa il suo successo del 2013. Per le donne ci saranno Valeria Marini, Alba Parietti, Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Stefania Orlando e Valentina Persia. Fra gli uomini spazio invece a Paolo Conticini, Pierpaolo Pretelli, Valerio Scanu, Gilles Rocca, Andrea Dianetti e al duo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tutti i concorrenti, oltre a convincere il pubblico da casa e in platea, dovranno anche soddisfare i quattro esigenti giudici. Al tavolo siederanno Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi ed eccezionalmente per stasera Leonardo Pieraccioni. L’attore sostituirà infatti Giorgio Panariello, impegnato a teatro per uno spettacolo. Immancabile poi un quarto giudice a sorpresa, che apparirà nei panni di una celebrità. Come ha anticipato Carlo Conti a Sorrisi, per la prima puntata toccherà a un imitatore nei panni di Roberto Benigni. La prossima settimana invece approderà in studio un quarto giudice identico allo chef Antonino Cannavacciuolo. Tutti i concorrenti potranno fare affidamento su quattro vocal coach che si occuperanno della parte canora e una actor coach che si concentrerà sulla recitazione in scena. Si tratta di Dada Loi, Maria Grazia Fontana, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli.