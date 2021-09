Tale e Quale Show, chi è Federica Nargi; carriera e vita privata della concorrente dello show di questa sera, 17 settembre 2021, su Rai1

Questa sera venerdì 17 settembre 2021 partirà alle 21.25 l’undicesima edizione di Tale e Quale Show. Il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly che abbina canzoni e travestimenti e diventato un cult della televisione. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Carlo Conti, che dirigerà le otto puntate del programma in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Tale e Quale Show, chi sono i concorrenti della trasmissione in onda questa sera su Rai1

Gli artisti, che si contenderanno il successo finale, in questa edizione, saranno 13: le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson, la showgirl Federica Nargi, la conduttrice Stefania Orlando, l’esplosiva Alba Parietti, Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di Amici), I Gemelli di Guidonia (il trio che ha esordito a Edicola Fiore), il comico Biagio lzzo, l’attore Simone Montedoro, l’ex GF Pierpaolo Pretelli, e Ciro Priello, uno dei volti dei The Jackal.

Tale e Quale Show, la giuria della trasmissione in onda questa sera su Rai1

Tante le novità anche tra i giudici che avranno il compito di osservare e votare i concorrenti: a Loretta Goggi, e Giorgio Panariello si affiancherà in questa nuova avventura Cristiano Malgioglio. Eppure, non finisce qui, perché ci sarà un quarto giudice Tale e Quale a sorpresa, che dovrebbe imitare un personaggio dello spettacolo. Il soggetto da interpretare oggi potrebbe essere Vittorio Sgarbi.

Tale e Quale Show, la votazione

Come sempre, poi, anche ogni artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare. L’altra novità di rilievo riguarda il pubblico a casa: da quest’anno anche i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter. Le tre esibizioni più acclamate porteranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata, mentre la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato Campione.

Anche questa nuova edizione, poi, avrà il proprio spin-off, ovvero il Torneo con i migliori Artisti della passata edizione. Tutti i protagonisti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, e saranno seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e la new entry Antonio Mezzancella (già campione di Tale e Quale Show 2018), oltre naturalmente alla actor coach Emanuela Aureli. Non mancheranno gli imitatori del web e le più divertenti saranno mandate in onda.

Tale e Quale Show, carriera e vita privata di Federica Nargi concorrente della trasmissione

L’ex velina di Striscia la Notizia è ora pronta a far nuovamente parlare di sé partecipando alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Classe 1990, Federica Nargi è nata a Roma sotto il segno dell’acquario. Alta 175 centimetri per 55 chili, è una vera e propria web star: il suo profilo Instagram conta quasi 4 milioni di followers, che nella fase del televoto del programma possono fare la differenza.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

La carriera di Federica Nargi è cominciata presto, frequentando scuole di danza e partecipando a concorsi di bellezza. La prima svolta arriva con Miss Italia, dove vince la fascia di Miss Roma e Miss Cotonella. Il successo inizia ad arrivare quando, insieme a Costanza Caracciolo, diventa una velina di Striscia. L’esperienza si conclude nel 2012, ma la carriera da modella e attrice prosegue (conduce lo show Colorado, prende parte alla fiction Il bello delle donne…alcuni anni dopo e molto altro), così come l’amicizia con Caracciolo, tant’è che le due hanno partecipato in coppia a Pechino Express nel 2012.

Federica Nargi ha instaurato una relazione duratura con il calciatore Alessandro Matri, infatti i due, sono legati sentimentalmente da più di dieci anni. La coppia ha avuto due figlie: Sofia (26 settembre 2016) e Beatrice (16 marzo 2019), che, a detta di Federica Nargi, hanno rinsaldato ancora di più il rapporto tra i due.