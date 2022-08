Addio al talco di Johnson & Johnson: non sarà più prodotto dal 2023

L’azienda Johnson & Johnson fermerà completamente la produzione di talco dall’inizio del prossimo anno. I vertici della multinazionale, infatti, hanno deciso di dire basta a un prodotto che ormai da tempo viene accusato di nuocere alla salute. Decine di migliaia le azioni legali contro la società, che quindi dal 2023 non produrrà più uno dei suoi prodotti più celebri. Al suo posto ci sarà una polvere a base di amido di mais che già da mesi è stata lanciata sul mercato statunitense e su quello canadese. Le accuse rivolte al talco sarebbero di contenere amianto e di causare tumori.

Troppe cause legali: Johnson & Johnson non produrrà più talco

Brevissima la nota che la società ha deciso di diffondere per annunciare lo stop alla produzione. Johnson & Johnson spiega che il prodotto non sarà più sul mercato. Una «decisione commerciale», che lancia di fatto la polvere di amido di mais come sostituto del talco. Per le circa 38mila persona che hanno denunciato la multinazionale, il prodotto per bambini contiene amianto e a lungo termine è causa della formazione del cancro. I vertici di Johnson & Johnson hanno sempre respinto le accuse, ma adesso il prodotto sarà tolto dal mercato. «Continuiamo a valutare e ottimizzare il nostro portafoglio per essere meglio posizionati per la crescita di lungo termine, Questa transizione aiuterà a semplificare la nostra offerta di prodotti», si legge nella nota.

I risarcimenti: 2,12 miliardi nel 2021

Non è la prima volta che si parla dell’amianto all’interno del talco di Johnson & Johnson. Già nel 2018 sono arrivate le prime denunce, con tanto di studi che ne sottolineavano gli effetti nocivi. Le cause legali sono notevolmente aumentate, soprattutto da parte di molte donne che accusavano la società di aver messo in commercio un prodotto che contribuiva allo sviluppo del cancro ovarico. 22 di loro hanno vinto la loro battaglia nel 2021, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha condannato l’azienda a un risarcimento di 2,12 miliardi di dollari.