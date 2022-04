Taken 2 – La vendetta, stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Liam Neeson è il protagonista di Taken 2 – La vendetta, in onda questa sera, giovedì 21 aprile 2022 alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Olivier Megaton e uscito nelle sale cinematografiche nel 2012, il film è parte di una trilogia che comprende Io vi troverò (2008) e Taken 3 – L’ora della verità (2015).

Taken 2 – La vendetta: cosa sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Taken 2 – La vendetta: la trama

L’ex agente della CIA Bryan Mills è riuscito a salvare la vita della figlia Kim, scoperchiando il traffico illecito di esseri umani messo in piedi dalla malavita albanese a Parigi. Tuttavia, le sue indagini hanno portato alla luce pericolose tracce relative all’implicazione delle sfere più alte delle autorità e del governo francese in una serie di affari loschi, trasformandolo in un target a rischio. I vertici della criminalità organizzata, infatti, hanno intenzione di vendicarsi dell’intromissione di Mills e, per questo, rapiscono il collega Jean Pierre per estorcergli informazioni su di lui e sulla sua famiglia. Mentre tenta di recuperare i rapporti con l’ex moglie Lenore e tenere d’occhio la figlia, l’ex agente riceve l’invito di uno sceicco che vuole assoldarlo come sua personale guardia del corpo. E, dopo aver accettato l’incarico, invita le ragazze a partire con lui alla volta di Istanbul.

La notizia della sua partenza raggiunge anche la capitale francese e, in particolare, il boss Murad Hoxha che inizia a pianificare un agguato ai danni del suo rivale. Così, giunti in Turchia, i malviventi rapiscono Mills e l’ex compagna, portandoli in una stanza segreta. Sarà proprio lì che il criminale rivelerà il suo piano: vendicare la morte del figlio, uno dei rapitori di Kim, uccidendo gli affetti di chi ne è stato responsabile. Intrappolato e sgomento davanti alle torture a cui sono sottoposti, l’uomo non potrà fare altro che sperare nell’intervento della figlia, rifugiatasi in un albergo della città.

Taken 2 – La vendetta: il cast

Accanto a Liam Neeson nei panni di Bryan Mills, nel cast del film troviamo anche Maggie Grace (Kim Mills), Famke Janssen (Lenore), Rade Šerbedzija (Murad Hoxha), Leland Orser (Sam Gilroy), Jon Gries (Mark Casey), D.B Sweeney (Bernie) e Luke Grimes (Jamie).

Taken 2 – La vendetta: cinque curiosità sulla pellicola

1) Taken 2 – La vendetta: l’indecisione di Liam Neeson

Quando è stata annunciata la produzione del film, Liam Neeson non era così sicuro di voler indossare nuovamente i panni di Bryan Mills. E, per questo, prima della sua conferma, è stato considerato come sostituto Mickey Rourke.

2) Taken 2 – La vendetta: drammatiche citazioni

Nella prima parte della pellicola, dopo l’arrivo di Kim e Lenore in Turchia, c’è una scena che vede Mills in camera sua, con la tivù accesa sul telegiornale che sta annunciando il naufragio della Costa Concordia, chiamata per errore ‘Costa Concorda’.

3) Taken 2 – La vendetta: un action movie all’ultimo sangue

Tra agguati, scontri e delitti, il computo totale delle vittime che perdono la vita nel corso del film sfiora la soglia delle 30.

4) Taken 2 – La vendetta: occhio all’errore

Nel lungometraggio viene commesso un grosso errore, ripetuto più volte. Viene, infatti, citata l’ambasciata statunitense a Istanbul. In realtà, si tratterebbe di un consolato: le ambasciate, infatti, sono rappresentanze diplomatiche che possono trovarsi solo nelle capitali. E la capitale turca è Ankara, non Istanbul.

5) Taken 2 – La vendetta: trionfo al box office

A fronte di un budget di 45 milioni di dollari, Taken 2 – La vendetta ne ha incassati 376 milioni.