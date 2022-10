Tajani sugli audio di Berlusconi: «Una vendetta di chi non è stato eletto»

Antonio Tajani non sa cosa dire, allarga le braccia e poi parla di «una vendetta di chi non è stato eletto». Il caso relativo agli audio di Silvio Berlusconi diffusi nelle ultime 48 ore, con la seguente caccia alla a chi potrebbe aver diffuso il materiale all’interno di Forza Italia, ha scosso il partito e tutta la coalizione di centrodestra. Il vicepresidente del Partito Popolare Europeo e coordinatore di FI tenta di spiegare così ciò che è successo mentre vola verso Bruxelles, dove parteciperà al vertice proprio del Ppe prima del Consiglio europeo. E lì dovrà spiegare agli alleati continentali la posizione di Berlusconi e dell’intero partito.

Tajani: «Una vendetta»

Quindi la spiegazione su chi possa aver diffuso gli audio per Tajani è semplice. Il deputato parla di «una vendetta, magari di chi non è stato eletto». Poi risponde a chi gli chiede se teme che la sua candidatura al ministero degli Esteri possa saltare: «Io però non ho mai chiesto niente, è inutile agitarsi. Se si pensa che io possa essere utile, allora faccio il ministro. Altrimenti posso anche non fare niente. Non è che debba fare per forza il ministro degli Esteri o comunque il ministro». Tajani non pensa che sia stata una scelta di Berlusconi diffondere gli audio perché «quelle frasi, rese pubbliche, hanno danneggiato in primo luogo lui» e risponde no anche l’idea che possa essere stata Licia Ronzulli: «Mi sembra difficile. E poi per quale motivo. Non ci credo».

Tajani insiste: «Può essere stato chiunque»

Il passaggio sulla vendetta, poi, viene ripreso e spiegato: «In quella sala c’erano almeno cento persone. Può essere stato chiunque. Ho l’impressione che qualcuno abbia voluto vendicarsi. Magari perché non è stato eletto. Poi chi conosce Berlusconi, sa che lui ha sempre parlato così. Si sa che certe cose le dice perché è convinto che se fosse stato coinvolto in prima persona insieme alla Merkel sarebbe riuscito a fermare la guerra. Per Forza Italia contano i fatti, i voti. E noi abbiamo sempre votato a favore della Nato e dell’Europa. Silvio Berlusconi, anche come parlamentare europeo, ha sempre votato in difesa dell’Ucraina. Anche documenti durissimi. Non ci possono essere dubbi sulla nostra posizione».

Al vertice Ppe dovrà «spiegare queste cose»

Tajani poi vola verso Bruxelles per il vertice del Ppe, dove «vado su mandato di Berlusconi, con cui ho parlato ieri sera, proprio per spiegare queste cose. E’ molto dispiaciuto per questo incidente. Se non ci fossero state le consultazioni sarebbe venuto lui stesso qui a Bruxelles. Io parlerò con il presidente del Ppe Weber, con la presidente del Parlamento europeo Metsola e probabilmente anche con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. A loro ripeterò che la nostra linea atlantista ed europeista è fuori discussione». Lo ha ribadito anche in un tweet in cui viene ritratto di fronte alla presidente von der Leyen.

Sono a #Bruxelles per confermare ancora una volta la posizione di @forza_italia, del suo leader Silvio Berlusconi e mia personale in favore della Nato, delle relazioni transatlantiche, dell’Europa e contro l’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia. pic.twitter.com/5v3Vt4RieF — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 20, 2022

Il tweet sul premio Sacharov all’Ucraina

Antonio Tajani già ieri aveva ribadito la posizione europeista e atlantista di Forza Italia in maniera indiretta. Dopo la notizia del premio Sacharov assegnato al popolo ucraino e Volodymyr Zelensky, infatti, il coordinatore ha twittato per congratularsi con il Parlamento europeo per la scelta e ribadire il coraggio della nazione ucraina.